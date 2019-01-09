將軍澳昭信路建600公屋單位　料2024年落成

政府日前公布將軍澳5幅綠化地將改劃興建公營房屋，其中一幅昭信路以南用地將建約600個公營房屋單位，容納約1700人。發展計劃預計於2020年初動工，2024年落成。



該地盤面積約0.4公頃，綠化率約不少於地盤面積的20%，總地積比率約6.5倍。政府打算於該地建一座約40層高的住宅大廈，設平台花園及停車場；停車場預料提供44個私家車位及6個電單車位，屆時落成後會設休憩設施及兒童遊樂場。政府及房委會就擬建的項目進行了交通及空氣流通等的詳細技術評估，以確保有關計劃符合交通及環境等方面的要求。



此外，香港房屋協會及房屋署向西貢區議會，簡介房協擬於安達臣道石礦場R2-2、R2-3、R2-4，及房委會擬於安達臣道石礦場R2-5、R2-6、R2-7及R2-8用地的公營房屋發展計劃。上述7幅地擬建共6710個單位、預計容納18960人。預計2020至2022年分階段開展，2024至2026年落成。



土木工程拓展署正為安達臣道石礦場用地進行地盤平整及相關基礎建設工程，預計在2020年至2022年陸續完成後，將R2-2至R2-4用地移交予房協，及將R2-5至R2-8用地移交予房委會發展。