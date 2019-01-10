Dr.東：孕婦忍口防李斯特菌　十年6染病胎死腹中

孕婦要聽話，勿因貪吃病從口入，吃了含李斯特菌的生冷食物而危害胎兒。衞生防護中心總結香港十年來李斯特菌感染情況，發現有兩成一中招病人是孕婦或胎兒，其中六名孕婦染菌後胎死腹中，亦有部分嬰兒出世後不久夭折。值得注意的是，不少病人疑因進食奶製品、沙律、三文治或芝士出事，有婦產科醫生呼籲孕婦必須挑選經巴士德消毒的奶類飲品，雪糕更要避之則吉。



李斯特菌廣泛分布於泥土、水、腐爛植物和動物腸道等自然環境，是一種常見傳染病，一般人感染後未必有症狀，即使有症狀也或只會輕微腹瀉、發燒或嘔吐，多能自行痊愈。不過，孕婦感染後雖症狀也可輕微，但李斯特菌有機會通過胎盤傳染給胎兒。一般而言，孕婦在懷孕頭三個月患上此病可致流產，到妊娠第三期、即廿九至四十周患上就可致早產、嬰兒出生時體重過輕甚至死亡。



防護中心在最新一期《傳染病直擊》公布，香港在○九至一八年期間，共錄得一百七十九宗李斯特菌呈報個案，每年錄得宗數介乎六至廿六宗。女性患者佔六成五，嬰幼兒及長者個案比例高於其他年齡群組，死亡率則約百分之九點五，死者個案大部分屬六十五歲或以上長者。



在此百多宗感染個案中，有三十宗個案的病人是孕婦，八宗是初生嬰兒，約佔總數兩成一。防護中心指，有六宗孕婦感染個案最終胎死腹中，五宗是初生嬰兒出世後證實經母體感染李斯特菌，當中三名嬰兒因此夭折，夭折率達三成七。



當局發現，大部分染病個案是進食生冷食物導致，主要是奶製品、芝士、沙律或煙熏海鮮。婦產科專科醫生靳嘉仁表示，不少孕婦都會飲奶補充營養，一般來說，奶製品只要經過正規的消毒程序都可安心飲用，但孕婦千萬勿飲用農場動物新鮮榨取的奶，一些原芝士亦不應食用。



至於亦是奶製品的雪糕，會容易因儲存不當而令細菌孳長，是高危食物，除了有機會受李斯特菌污染，亦易有沙門氏菌及大腸桿菌，因此不建議孕婦進食。由於感染李斯特菌後症狀與傷風感冒相似，他建議孕婦有任何不適都應求醫，及早用抗生素治療可減低胎兒損害。



防護中心亦建議孕婦要特別小心飲食，一般煮食溫度已可殺死李斯特菌，因此食物要徹底煮熟。由於李斯特菌在低溫下仍能緩慢生長，因此應盡快食用雪櫃內容易腐壞食物，包括隔夜菜，並在食用前徹底翻熱。



孕婦高風險食物一覽：



食物種類 / 例子



~即食凍肉 / 冷吃肉類及冷切肉：如直接開封食用或於沙律吧及自助餐取用的凍肉



~即食冰鮮海產 / 生蠔、刺身或煙熏海產



~沙律 / 預製或預先包裝沙律，包括沙律吧或自助餐供應的沙律



~芝士 / 由未經巴士德消毒的奶類製成的芝士，包括部分軟芝士及半軟芝士



~雪糕 / 軟雪糕



資料來源：食安中心



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