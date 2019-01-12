Dr.東：初生嬰扭計唔飲奶　或鵝口瘡作怪

小寶寶突然不肯飲奶又「扭計」，媽媽們不妨打開寶寶嘴巴，觀察是否有小小的乳白色斑塊，有機會是鵝口瘡作祟。有兒科專家表示，一歲以下的初生嬰兒或早產嬰免疫力較弱，口腔容易感染真菌誘發鵝口瘡，寶寶因口腔不適而抗拒進食，令媽媽們極為頭痛。其實鵝口瘡可自行痊愈，或用抗真菌藥治理，但不少父母誤將鵝口瘡當作奶垢大力捽抹，反易令寶寶口腔受損感染細菌。



新手媽媽張太的女兒兩個月大時，舌頭及口腔兩側均出現一點點的白色小斑塊，張太起初以為只是頑固奶垢或生飛滋，試過用紗布輕抹但抹不走，翌日更發現女兒口腔愈生愈多小斑瑰，人亦變得容易忟憎，食量減少，「本身每次都飲到三安士奶，但嗰陣就成日飲到一半就扭計唔肯飲。」張太擔心BB不夠營養而帶她求醫，才知悉是患上了鵝口瘡，獲處方抗真菌藥物後，治理一周即告痊愈。



中文大學兒科學系教授韓錦倫表示，鵝口瘡可生長在面頰內側、嘴唇或舌頭等位置，因感染真菌導致，一般可經母親產道、乳頭或接觸不潔的奶樽等途徑感染。患鵝口瘡的BB未必會感到痛楚，但有機會因口腔有異物而感到不適，抗拒進食。鵝口瘡一般見於一歲以下的嬰兒，早產嬰亦較易發病，因此公立醫院的早產嬰兒甫出世已獲處方抗真菌藥，作為預防性治療。



不少家長混淆鵝口瘡與奶垢，韓指兩者雖然外形相似，均是小小的白色斑塊，但奶垢容易抹走，鵝口瘡卻「抹極唔甩」，因此BB喝完奶後，家長不妨觀察一下寶寶的口腔裏是否有白色斑塊，如有可用紗布沾水輕輕擦拭，但千萬不可大力捽，以免弄損BB幼嫩的口腔，更加容易感染細菌。



值得留意的是，鵝口瘡並不會像水痘般感染一次便終身免疫，BB一旦免疫力下降，再染菌即有機會復發，韓呼籲家長要注意環境衞生，奶樽及玩具等嬰兒有機會接觸的物品，均要勤清潔。鵝口瘡亦可互相傳染，若家中有兩個寶寶或以上，最好不要共同奶具。若BB不幸感染鵝口瘡，應盡快求醫，因鵝口瘡有機會擴散並愈生愈多，一般用抗真菌藥物治療一至兩周，即可痊愈。



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