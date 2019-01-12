東網透視：礦山競賽做任務識歷史　失明跑手挑戰放正能量

第三屆香港礦山挑戰賽將於今年3月3日舉行，是全港唯一結合保育香港鐵礦遺產及跑步競賽的賽事，參加者將化身成昔日礦工團隊，揹起採礦工具，走遍被評級為歷史建築的馬鞍山前鐵礦場及礦村一帶，完成指定任務。失明人士梁小偉(Gary)將首次參賽，雖然山路難跑，但他卻希望透過比賽讓人認識礦場歷史，學習礦工在惡劣環境下迎難而上的刻苦精神，帶給港人永不言棄的正能量。



Gary患有先天視網膜色素病變，從小已有夜盲症，2009年在毫無徵兆下突然失明，「有一日起身乜都睇唔到」。醫生宣布無法醫治後，他自暴自棄逾兩年，「收埋自己，又酗酒，唔想清醒面對」。他更有輕生念頭，覺得自己無貢獻，其後在親友及醫生鼓勵下才開始重投社會，當時他體重已暴升至190多磅及患有三高，遂從跑步開始，踏出新一步。



因體重問題，他初學跑步時非常辛苦，亦不習慣被人用繩領跑，又經常覺得前面有道牆，「曾撞過燈柱，搞到頭流血，腳又腫」，但他最後憑意志撐過來，跑步令他心境變得開朗，找到自己價值，更結識到不少朋友，至今已奪得逾廿個本地、兩岸及國際比賽冠軍。最難忘的其中一個比賽，是到北極參賽，「零下30幾度，雪又好深，每次踩落雪入面再提起，膝頭都損晒」，最終他花逾10小時才完成比賽。



Gary今次是首次參加香港礦山挑戰賽，認為比賽有保育成分，可讓人認識礦場歷史，當年礦工為生活硬着頭皮在礦洞工作，帶出正能量及永不言棄的精神，別具意義。



簡杏芳是Gary的領跑員，亦是首次擔任領跑員，她形容心情緊張及責任大，與自己跑不同，要更加留意路段所有障礙物及斜路。她曾參加礦山挑戰賽，認為既可了解歷史文化，又要完成任務，最深刻是要在礦洞附近撿拾BB彈，又需要搬運礦石，好玩又有意義。



今屆賽事主題是「有您，高山低谷跑過去！」，賽事分團體及新增的個人組別，設18公里挑戰賽、12公里公開賽及8公里的體驗賽，體驗賽6歲或以上便可參加。基督教香港信義會就業及社區服務經理樊文韜表示，賽事場地加入不同的科技體驗，例如AR(擴增實境)尋找生物多樣性，AI(人工智能)攝影技術秒變昔日礦工等。