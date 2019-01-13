25歲女搭城巴「瞌着」　慘遭後排男乘客剪頭髮

今早(13日)9時，一輛由九龍灣開往香港仔的107號城巴，上層右排一名束起「馬尾」長髮的姓丁(25歲)女乘客，疑因長途車搖搖下「瞌着」，頭髮挨椅背下垂。期間，後方一名姓余(65歲)男乘客，疑感到對方滋擾，竟然取出鉸剪剪去事主約15厘米長的頭髮。其時車廂內坐滿乘客，赫見男子剪頭髮不值其所為，即時喝止並叫醒事主，及報警求助。



車長將巴士停在銅鑼灣告士打道近景隆街車站，警員到場調查，在巴士上層發現被剪斷的頭髮，及在男子身上尋獲「兇器」，遂以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害及藏有攻擊性武器拘捕該名男子。案件交由灣仔警區刑事調查隊跟進。事件中，女事主沒有受傷，惟一束長髮慘被剪短。



據姓莫巴士乘客表示，當時上層坐滿人，巴士駛入紅隧時，突然聽到後方有人起哄指責涉案男子：「咁樣做唔啱喎！」莫最初以為發生非禮案，期後才知道發生「剪頭髮」事件。



莫形容涉案男子身高約5呎6吋、曲髮、衣著Ok，但感到他的行為不正常。據悉，他不滿前方「瞌着」女乘客的馬尾「掂到膝頭」，曾用手撥開女事主的頭髮，但沒有拍醒她，惟頭髮不一會再次垂下，他突然取出一把鉸剪，剪去對方一束頭髮。當時車上好多乘客喝止，並叫醒女事主。見到女事主一臉驚恐，並受驚哭泣，又問男子：「你無理由剪我頭髮！」男子則翹埋雙手，合埋雙眼唔出聲，並收起鉸剪。莫表示，由於他坐在女事主的前方，看不到涉案鉸剪的大小。稍後乘客建議女事主報警，並通知車長。當巴士駛至銅鑼灣時，涉案男子企圖逃走，惟被多名男乘客阻止。



莫形容女事主的「馬尾」長度約腰對上，故坐車「瞌着」時，頭髮靠後下垂是好正常。他又估計涉案男子當時翹腳坐，或者用腳頂住椅背坐，才會被女事主的頭髮碰到。莫指涉案男子不似飲醉酒，或者神情異常，「但佢脾性好特別，做嘢前唔出聲，咁多人睇住都做啲咁的事。」

