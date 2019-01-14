Dr.東：威院推在家化療　病人自在心理質素提高

化療是癌症病人艱苦而漫長的戰鬥，為減輕病人不便及紓緩病床緊張，威爾斯親王醫院引入在家癌症化療計劃，病人只需佩戴便攜式輸藥泵及定期覆診，化療時也可在外進行日常活動。去年大腸癌患者在家化療人次近六百五十，為病人及醫院節省超過一千三百天住院日子，有轉用家居化療輸注服務的病人形容：「可以瞓喺自己張床，食自己喜歡嘅食物，舒服好多。」



五十八歲的阿成一七年五月確診大腸癌第四期，最初到私家醫院接受俗稱「吊針」的滴注化療。他憶述，住院化療的兩日，起居與飲食也大受影響，除了要長期插注射器，如廁非常麻煩及無法洗澡外，晚上病房的儀器響過不停亦令他難以安睡。



該次滴注化療後約一個月，他獲轉介至威院治療，並在醫生建議下嘗試「在家化療」。他指，轉用新模式後只需在日間化療診所接受個多小時治療便可離開，戴上便攜式輸藥泵後，做運動或到茶樓茗茶亦不成問題。他又稱，在家化療令心理質素大為改善：「就算喺私家(醫院)一樣瞓唔着，始終唔係自己張床，但我依家在家化療嗰兩日同平時冇乜大分別。」阿成至今已接受了約三十次家居化療，比傳統化療節省七千多港元住院費。



威院目前主要為結直腸癌、即大腸癌患者提供在家化療選項，去年就診人次達六百四十一人，所節省住院病床日數逾一千三百天。該院臨床腫瘤科顧問護師麥素珊指，過往主要為病人提供電動輸藥泵，近期亦引入了毋須用電、靠彈性儲藥囊以穩定壓力，低流速輸注藥物的輸藥泵，而家居化療儀器的費用已包括在日間化療收費中。



麥又指，在家化療理論上可用於其他癌症，但要考慮藥物的穩定性：「要睇多啲數據同外國經驗，目前仲探索緊。」不過，由於年紀較小或有認知障礙病人，可能會因感到不適而自行拔掉輸藥管，故不適合在家化療。



在家化療流程



1. 若評估後認為病人適合在家化療，會在其皮下植入中央靜脈注射裝置



2. 到門診日間化療時，護士會在輸藥泵內加入藥物及連接至注射裝置



3. 視乎藥物而定佩戴輸藥泵約48至72小時，病人期間可正常活動



4. 返回門診拆除輸藥泵



5. 兩星期後覆診，若醫生評估認為有需要，再次重複化療流程



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