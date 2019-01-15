Dr.東：噴鼻式流感疫苗無痛兼快捷　減兒童恐懼

流感高峰殺到，要防止這個於上個冬季流感高峰期奪走超過三百八十人性命、對小朋友無情的殺手作惡，接種疫苗是最佳防衞術。可是，不少兒童對長而幼的針管感怕怕，為減他們「戒心」，噴鼻式流感疫苗再次引入，過程無痛兼快捷，有助怕打針小鬼克服接種疫苗的恐懼。



上個冬季流感高峰期，有兩宗兒童死亡，流感威力不容忽視。繼二○一○年後，香港去年再次引入噴鼻式流感疫苗，公共衞生醫學專科醫生江永明表示，新一代噴鼻式疫苗屬四價流感疫苗，只需於兩個鼻孔噴零點一毫升疫苗便可，過程快速無痛，避免兒童因打針而哭鬧，國際研究亦證實成效與針劑相若。不過，接種後或可能出現鼻塞、流鼻水、發燒、喉嚨痛的副作用，而噴鼻式疫苗的成本較針劑貴一倍。



雖然噴鼻式疫苗幫助怕打針的兒童，但只適合二至四十九歲人士，而孕婦、二至四歲有哮喘或氣喘兒童、免疫系統受損及有吉巴氏綜合症人士、接種當天有鼻敏感等的人士均不可接種，而新一代噴鼻式流感疫苗屬減活疫苗，只可於同日接種或相隔最少四周接種其他減活疫苗。



早前政府推出經優化的外展接種計劃，為學童到校打針。江建議將噴鼻式疫苗納入相關計劃，為學生提供多個選擇。他稱，有小學在一○年為一百九十六名學生提供免費噴鼻式疫苗，該校當年因流感而請假的人次少了八成，接種過程亦在少於一小時便完成。



江稱，很多時子女怕打針源於家長擔心及害怕，其實兒童一般對打針無概念，但當家長告知子女「打針唔痛唔怕」時，反而變相製造恐慌。因此，他建議家長毋須對子女強調打針，臨打針前亦可以與子女「傾計、玩電話」，使他們分心。



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