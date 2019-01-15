消委會：多款曲奇含傷腎損生育污染物　泰昌蝴蝶酥最多

農曆新年拜年時每家必備曲奇，但多食卻未必「身體健康」。消委會驗出市面58款餅卷類食品，包括蛋卷、蝴蝶酥、曲奇、杏仁條等，發現35款樣本含污染物氯丙二醇(3-MCPD)，長期攝入可損害腎臟功能及影響雄性(男性)生殖系統，亦有多款曲奇含基因致癌物。



測試中氯丙二醇(3-MCPD)含量最高的樣本為「泰昌餅家」蝴蝶酥，每公斤有780微克，其次為每公斤含669微克的「LU Palmito L'Original Sweet Dry Biscuit」。香港現時對此未有規管，根據歐洲食品安全局建議，人體每公斤體重可攝入2微克，即一名60公斤成年人，每日攝取量不應多於120微克，以「泰昌餅家」蝴蝶酥為例，進食154克，即20塊就會超出建議標準。



測試中有40款曲奇含基因致癌物環氧丙醇，最高含量者為「元朗榮華」，每公斤含1900微克；在非預先包裝或獲豁免營養標籤的預先包裝樣本中，環氧丙醇含量最高的是無印良品的Oats Crunch Sable Hazehut，每公斤1100微克。另外亦有42款含基因致癌物丙烯酰胺，最高含量者為「Sainsbury's」，每公斤含340微克。由於兩者為基因致癌物，世衞不能為其釐定安全攝取量，建議盡量少攝取。