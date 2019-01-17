探射燈：電子暖蛋淪流動炸彈　高溫可致灼傷

氣溫驟降，各式「保暖神器」大派用場，市面上多款可一物二用的電子暖蛋，既可發熱保暖，又可為手機充電。東網委託香港理工大學電機工程學系測試4款平價電子暖蛋，卻發現全部電池溫度及表面溫度過高，有樣本電池更有爆炸風險。皮膚科醫生指，電子暖蛋不當接觸可致皮膚灼傷，嚴重者會真皮潰爛。



深水埗鴨寮街一帶出售多款充電式電子暖蛋，外型似外置充電池，同時可發熱，近日銷量大增。東網記者在深水埗一帶購得4個平價電子暖蛋，價錢由25港元至75港元，聲稱發熱溫度由攝氏45度至60度不等，全部都可以用USB線充電，其中2個樣本可更換電池。



理大電機工程學系團隊為各樣本充電後，量度其表面及電池最高溫度，並同時檢測持續釋出熱力時間，發現全部電池溫度都超過攝氏40度的安全標準，其中樣本一更達攝氏62.6度，比安全標準高逾56%；樣本二及三的電池溫度都超過攝氏52度，超標30%，樣本四則為攝氏46.6度。暖蛋表面的最高溫度則錄得約攝氏44度至55度不等，可維持熱力的時間介乎76至184分鐘。



理大電機工程學系教授鄭家偉指，樣本一屬非常危險水平，不當使用有可能爆炸，而且其表面溫度亦高達攝氏55度，「應該要搵啲嘢隔住先好掂，徒手接觸好易灼傷。」其中3個樣本都使用鋰電池，拆開表面後發覺其內部焊口粗糙，電池與發熱體的距離過近，只隔了一層膠，可導致過熱損壞，加上鋰電池全部未有排氣口及防護裝置，一旦爆開會導致用者受傷。



此外，樣本四可更換即棄電池，但同時設有USB插頭可供充電，鄭提醒若不為意裝進即棄鹼性電池而又再以插頭充電的話，有可能令電池爆開，增加風險。



樣本的包裝說明與檢測結果亦不乎，風險最高的樣本一包裝盒上印有「安全永不爆炸」的字句；而樣本二聲稱表面熱力可達攝氏50度及55度，但檢測結果只有約攝氏44度。



皮膚科專科醫生陳衍里指，若睡着了忘記關掉而繼續接觸發熱暖蛋，有機會導致急性燙傷，嚴重者可致真皮潰爛，而糖尿病及曾中風人士更應避免使用，因他們神經線對熱力感應不足，有可能會被灼至出水泡。



海關發言人指，保暖用品受《消費品安全條例》及其附屬法例規管，過去3年就保暖用品進行35次巡查，間期接獲2宗舉報，調查結果顯示符合國際間所採用的相關安全標準。

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