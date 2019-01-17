全新住宅走進創科生活圈　科技融入生活

科研是世界大潮流，大埔科學園是香港科研發展的重地。特區政府早前向香港科技園公司注資100億港元，推動創科發展。除此之外，中央政府亦支持香港成為國際創新科技中心，發揮內地和香港各自的科技優勢，以最高層次力度推動香港的創科發展。有發展商看準勢之所趨，主打智能化家居，於科學園旁推出住宅項目。



新盤極具地利，位處吐露港畔、毗連政府重點發展的科研重地科學園，飽覽美景之餘，又可融入創科生態圈；加上優質會所配套及共享空間設計，集最新、最流行的設施和文化元素。「逸瓏灣8 Mayfair By The Sea 8」項目提供528伙，包括兩房及三房戶型，另有部分為四房戶及特色單位，單位實用面積由490至1740方呎，其中一個賣點就是樓底有3.4米高。



智能家居潮流盛行，「逸瓏灣8」設有每戶獨立WiFi開關、浴室鏡櫃免觸控調節燈光，更加有智慧眼自動調節冷氣、住戶專用的Smart App流動應用程式，包含電子住戶證，QR code訪客通行證等。智能生活配套，加上多種智能化環保系統，科技都可以融入生活。



項目休閒配套完善，可滿足追求優質生活的都市人。會所有18000方呎，包括共享生活互動區，最吸引的莫過於50米室外園林游泳池，及室內25米全天候恒溫泳池。會所內更有兒童遊樂室、健身室、及多功能宴會廳等。購物娛樂方面，住客於逸瓏坊商場即可選購各樣日常生活貨品，而附近不乏大型商場，沙田新城市廣場同樣包羅萬有。



項目地段位置優越、交通便利，勢成將來發展重地。位處科學園旁邊，附近有港鐵大學站，而且無縫連接吐露港、9號幹線等主要幹線網絡。頃刻到達多個主要口岸、港珠澳大橋及廣深港高鐵（香港段），配合預計今年落成的蓮塘口岸，及興建中的沙中線鐵路，四通八達，掌握無限機遇。



住宅項目教育配套完善，「逸瓏灣8」鄰近香港中文大學，項目附近亦有伊頓國際幼稚園、香港墨爾文國際學校，更有多間知名國際學校。另外，配合政府百億科研資金，科學園將蓬勃發展，令項目住戶也可受惠於創科發展的大氛圍。



吐露港畔自成一隅，環境雅緻，住戶可以飽覽天賜的自然景色。相鄰的海濱長廊，有約22公里海岸單車徑，運動可以保持健康，更可放鬆心情。附近有大埔滘自然護理區、大埔海濱公園及八仙嶺郊野公園，假日就可以一家大小去遊玩，踏遍綠野。