醫局撥5.2億應對流感高峰　公院加開1765病床

冬季流感高峰期來勢洶洶，醫院管理局表示，上周公立醫院平均每日加開的病床數目達近1765張，已逼近去年的最高位；而上周的兒科住院病床佔用率平均達100%。為應對大增的服務需求，醫管局向各醫院聯網預先撥款5.2億港元，主要用於加強醫護及支援人員的特別酬金計劃。



總行政經理張子峯表示，醫管局大會通過在本月28日至4月30日期間，提高特別酬金津貼金額10%，「希望畀同事一個心意，知道我哋體會佢哋辛苦。」他又指，措施除涵蓋醫護人員外，亦包括文職及支援人手。他指出，去年醫管局花在流感高峰期的開支約為6.5億港元，當中約4億港元為人手開支，強調若預撥金額不足，醫管局總部會再向聯網調撥儲備。



醫管局亦與2間私家醫院合作，轉送適合的病人到私家醫院完成治療，合共借用78個床位，目前已有4名病人轉至私院。醫管局稱，由於今年病人復原較慢，或會考慮病人先從急症病房轉至康復醫院，再轉至私家醫院治療。



對於香港護士協會將於周日(20日)發起集會，抗議政府無視前線護士苦況，醫管局稱理解團體是以關心市民健康的角度出發，故會正面看待集會，強調過去亦有與前線醫護人員接觸，聽取他們的意見。