過量用含氟牙膏致氟斑牙　牙醫倡兒童分階段使用

氟化物有效防止蛀牙，但過量吸收會造成腸胃不適及出現氟斑牙(Fluorosis)，有家長因此而不讓兒童使用氟化物牙膏，以免影響健康。但有牙醫建議，兒童可分階段使用含氟化物牙膏，例如6個月至17個月大的嬰兒不應使用含氟化物牙膏，18個月至5歲幼兒可使用氟化物含量500至550ppm的牙膏，但建議於每次在成人陪同及指導下，使用如青豆大小的牙膏，減少誤吞。



牙醫黃健表示，雖然醫學界已確認氟化物能有效防止蛀牙，但若被兒童過量吸收，便有可能於長出恒齒時出現白色或啡色斑點，6歲以下兒童最易出現。他表示，若情況嚴重，氟斑牙亦有機會損害牙齒結構。



雖然現時各地如英國、德國和內地的兒童牙膏的氟化物含量標準不一，黃建議家長可以參考澳洲牙醫學會的標準，按兒童歲數分為三個階段。第一階段即6個月至17個月大的嬰兒，不應使用含氟化物的牙膏；第二階段則為18個月至5歲的幼兒，可使用含量500至550ppm的牙膏，但因口腔肌肉發展尚未成熟，容易誤吞，故建議於成人陪同及指導下，每次使用如青豆大小的牙膏刷牙。年滿6歲的兒童，可轉用一般氟化物含量達1000至1500ppm的成人牙膏。



另一化學成分三氯生常見於牙膏，有助防止牙齦炎，有效抑制及殺死多種細菌、真菌及霉菌生長。雖然有醫學意見指，未有足夠證據顯示三氯生可引致抗藥性，惟亦有人質疑，三氯生用於牙膏中所產生的殺菌功效不大，因此不值得冒險用於常用的牙膏產品上。而多個國家限制牙膏的三氯生成分，可見對環境及人類健康有影響。



有研究指出，從美國、瑞士、德國、澳洲、日本及內地的河流淡水樣本中檢測到三氯生，三氯生有機會與氯氣結合，形成可致癌的三氯甲烷，即哥羅芳；加上陽光催化，更可能轉化為有毒的二噁英。一旦經食物鏈進入人體，更可導致生殖問題及致癌。



世界綠色組織早前委託測試公司，就17款在市面出售的兒童牙膏進行測試，發現17款均通過生物測試、化學測試及成分篩查。