東方日報A1：《東方日報》連續43年銷量全港第一　讀者人數最多

《東方日報》昂然踏入50周年，半世紀以來為民發聲，堅守「求精、求真、求快」的辦報精神，擔當港人喉舌，深得各界認同，由1976年至今一直穩站香港報壇第一的地位，銷量及讀者人數均傲視同儕，讀者人數更超過348萬（Kantar TNS市場研究公司2017年9月研究報告），成就香港報業傳奇。



50年前，1969年1月22日，《東方日報》悄然誕生，由馬惜珍先生創辦的第一日到時至今日，先後經歷拚搏期、輝煌期、迫害期，幾經千錘百煉，集團規模逐步擴大，並作全方位多元化發展，在芸芸的報章中突圍而出，連續43年銷量全港第一及讀者人數最多。多年來，《東方日報》深入社會，直接介入社會事務、義不容辭的擔當起「人民喉舌」的角色，擺脫了過往報章只懂得譁眾取寵的做法。



深受廣大讀者歡迎的《東方日報》，一步一步創下業界佳績，但亦走過風風雨雨的日子。《東方日報》首先開創了社會服務版，投下龐大的人力物力，接受市民的申訴，狠批政府的官僚作風及欺壓善良的不當舉措，為此《東方日報》曾承受過殖民地政府的強大壓力。然而《東方日報》未有退縮，更不計個人毀譽得失，顯示出不畏權勢的錚錚風骨。本着一份向市民忠實報道的堅持，與市民同甘苦、共患難，亦令《東方日報》融入港人心中，成為香港人生活中不可缺少的一部分。



經歷多年艱辛奮鬥，《東方日報》在1975年底，每日銷量已達27萬份。翌年6月，更創下日銷突破30萬份的紀錄，在香港當時40多份報章中脫穎而出，自此連續43年成為銷量全港第一及讀者人數最多，在報壇中鶴立雞群，超越競爭對手，成績有目共睹。1987年《東方日報》更踏入新里程。東方報業集團有限公司正式於香港聯合交易所掛牌上市，深受社會人士的信賴和讀者的支持，新股認購創下當時香港上市公司的最踴躍紀錄，成為一時佳話。《東方日報》更於1995年創下單日83萬份（經本集團聯席核數師核實）沽清的輝煌紀錄。



憑藉拚搏服務普羅大眾，不向權貴及政客屈服，只為正義發聲的《東方日報》，卻換來不相等的對待，受盡政府部門打壓。當局以政治理由迫害創辦人，而且一直令他得不到公平對待，直至2014年4月，律政司才以證據不足為由不再提檢控，創辦人始得到平反。但《東方日報》未有因而氣餒，仍然秉承一貫不畏強權，繼續「伸張正義，服務社會」的辦報傳統，與港人同甘共苦，堅持忠實報道，狠批政府官僚作風，為受欺壓的善良人申訴，至今仍是受港人擁護的第一大報。



回顧50年的黃金歲月，由當初一間微不足道的手作小報社，搖身變成今日備受矚目的全港最大印刷傳媒企業，東方報業集團如今根基穩固，但集團依然銘記當年創辦報社的奮鬥日子和初心，更要感激全港市民多年來對東方的鼎力支持。東方報業集團會秉持一路走來的堅毅不屈，繼續努力，向前邁進，編寫往後的光輝每一頁。



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