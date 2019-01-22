大澳新巴士總站位置不便　遮蔭棚冇得遮蔭捱批

發展局2016年向立法會申請撥款1.24億港元，進行大澳改善工程第二期第一階段，在大澳建造入口廣場、公共交通總站、停車場、上落客貨區和單車停放處，提供路旁泊車位，以及進行相關道路、園景美化和附屬工程。多名立法會議員、土木工程拓展署等代表今日(22日)到大澳相關工程地點實地視察，期間遇到反對工程的團體及居民，他們批評新巴士總站不便居民及出現交通安全問題，要求拆除入口廣場並將新巴士總站搬遷至廣場位置，將現時新巴士總站改建泊車位。



土拓署代表表示，重建巴士總站為解決交通擠塞、疏導人流與車流及改善交通安全問題，而建造入口廣場目的之一是作新巴士總站緩沖，讓市民有位置排隊，不必排入村內，沿新巴士總站至入口廣場的行人路將加建遮蔭棚。



大澳永續發展教育工作室執行幹事謝世傑批評，項目不能達到原意，以前居民不必過馬路往巴士站，新建巴士總站後，居民反而會從四面八方橫過馬路走向巴士總站，因居民不會沿行人路「兜大圈」搭巴士，在繁忙時間及假日險象環生，直斥土拓署安排失當。



謝續指，將巴士總站搬遠令當區長者十分不便，加上現時入口廣場無遮蔭棚，巴士總站的遮蔭棚又不能遮蔭擋雨，令居民排隊等巴士時日曬雨淋，叫苦連天。他又稱，入口廣場無必要興建，因當區已有兩個休憩位置予居民休息，而舊時的巴士總站居民早已不再排入村內，批評土拓署離地兼漠視民意，要求土拓署將廣場變成新巴士總站，並將現時的新巴士總站改建成泊車位。



議員梁耀忠表示，入口廣場面積太細，未達到可讓旅客及居民聚集的效果，變成「三不像」。議員梁志祥認為現階段要求搬巴士總站不現實，稱當前最重要是有關當局盡快推出令居民安全快捷去巴士總站的方案，至於巴士總站遮蔭棚零功用的問題，稍後會開會討論責任屬巴士公司或政府。