癌症患者身心俱疲　心靈支援服務助走出難關

癌症病患者除要面對各種藥物及治療外，心靈健康更是不容忽視。香港賽馬會慈善信託基金於2015年支持銘琪癌症關顧中心，推行「賽馬會『以心療心』癌症計劃」，免費為癌症病人及照顧者提供支援小組及工作坊等，有使用者形容自己是「喊住嚟(中心)，笑住走」，更成為義工以自身經驗勉勵同路人，不讓病情奪走生命的喜悅。



根據醫管局香港癌症資料統計中心公布數字，2016年有31,468宗癌症新症，比2015年升幅3.8%，醫管局更預料2030年香港患癌個案將較16年激增40%。



銘琪中心董事梁智鴻認為，癌症病人除需要身體上接受治療外，心理健康亦同樣重要，預料有關癌症的支援服務將成為香港醫療重點議題，但公立及私營醫院人員皆非常繁忙，根本未能再額外支援病人情緒需要，難以再額外提供服務。梁強調不是在批評公營醫院服務，亦理解其難處，這凸顯出社區及醫院需加強合作，為病患提供身心靈健康服務。



吳女士於2014年確診患癌，她指當時「未識驚」，直到要進行電療時才感受到內心的不安及恐懼，當時她與另一病友盡訴心中擔憂，經介紹下到銘琪中心。她於接受治療期間，曾因身體出現各種不適而感到非常惶恐，加上她的兩名摯友亦因癌症去世，對她打擊甚大，幸得中心護士及心理醫生輔導下才令她走出陰霾。吳現時已完成手術，進行為期10年的藥物治療，她現時每星期仍會到中心擔任義工，以自身經驗勉勵同路人。



銘琪中心主管雷黃恩芳表示，現時中心僅有不足10名職員，包括腫瘤科資深護士、心理醫生、社工及營養師，卻要應付近4000名病患及照顧者，黃承認人手不足是中心面對的一大難題，認為中心服務值得業界參考，應多撥資源照料病患心靈健康。