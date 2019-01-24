跨部門天水圍深圳灣打擊水貨客　拘13人檢70萬元貨

警方在農曆新年前，因應內地市場對應節貨物需求殷切，令本港水貨活動嚴重，更以「流動車」在大街大巷分貨，造成塞車又阻路及亂棄垃圾影響衞生環境。元朗警區人員，昨日(23日)繼續進行代號「急流」的聯合行動，聯同入境處及食環署在天水圍及深圳灣口岸打擊水貨活動。



昨午12時許，報法人員在天水圍區內設立監察點，監視水貨活動情況。至下午2時許，在橋旺街發現一輛密斗貨車出現，當時10多名水貨客湧出，從車斗取下行李篋及手拉車，再前往天水圍西鐵站附近的巴士站，懷疑搭車趕過關，警員上前將他們截停調查。



據悉，警方搜查行李，檢獲大批生活用品及化妝品等貨物，經初步調查後，以涉嫌「協助及教唆他人違反逗留條件」，拘捕一名姓吳(40歲)貨車男司機。據悉，有人聲稱「揸一轉」分貨，可獲數百港元酬勞。另外，11名持雙程證內地男女(20歲至58歲)，涉嫌「違反逗留條件」被捕。至於檢獲的貨物總值約70萬港元，包括有奶粉、保健食品、應節乾貨、生活用品及化妝品等。



另外，警方在深圳灣口岸拘捕一名35歲持雙程證內地男子，涉嫌「無禁區證進入禁區」，檢獲總值約6000港元的貨物，包括保健食品及化妝品等。他已被控以有關罪名，明日(24日)在屯門裁判法院提堂。