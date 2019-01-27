我有正能量：義工一對一帶領　陪「童」成長

香港父母經常將「贏在起跑線」掛在口邊，為子女提供優質讀書環境及良好發展機會。然而，部分家庭物資匱乏，小孩每日睜開眼要擔憂的，不是要上多少個補習班或課外活動，而是父母生計能否負擔整家人開支，甚至會否被迫遷。有組織推行義工配對計劃，向有需要兒童提供社交、學習等援助，讓他們增廣見聞、發展興趣。



超強颱風山竹去年襲港，吹塌大角嘴一間天台屋，事件引致屋宇署重新審視該區天台屋僭建情況，大量天台戶被迫搬走，包括7歲的小慧及其家人。他們一家現時以6000港元月租租用天台屋單位，惟因政府要求拆卸違規建築物，他們須於2月底前搬離。林媽媽因持雙程證來港未能工作，全家只靠丈夫8000港元工資生活。



生活重擔不只住屋，女兒發展亦成為林媽媽心中遺憾。女兒雖愛好彈鋼琴，惟經濟能力有限，只能到坊間不同機構找資源，例如教會免費學琴等，為的是讓女兒更全面成長，「我依家返唔到工，如果可以，我朝頭早一份，夜晚一份，辛苦啲都無所謂！」



經社區組織協會的1對1義工配對服務，醫生劉雅文獲分配成為小慧的義工，帶她見識世界。劉坦言，起初曾擔心能否與小朋友相處，幸好很快就與小慧混熟。計劃規定義工每月與兒童相處至少30小時，劉雅文會帶小慧到不同地方走走，「我知佢鍾意鋼琴，會帶佢聽演奏會，又會帶佢去平時唔會去嘅地方，好似中環咁。」



小慧參與計劃後，見識比以往豐富，更會在生活上充當指導角色，令媽媽深感滿足，「有時我講嘢比較粗魯，佢會提醒我細聲啲講嘢，斯文啲；又會帶我去之前未去過嘅地方。」她認為，現時生活雖然充滿困難，但只要堅持問題總能解決，「我依家無能力，要人哋幫我，但我都可以帶囡囡派飯，探吓公公婆婆，等小慧長大之後再回饋幫番其他人。」



為協助貧窮兒童擴闊眼界，香港社區組織協會發起兒童啟蒙天使計劃，邀請退休教師、律師、商人等成為義工，帶領兒童在1年內認識社會，改善社交能力等。幹事施麗珊指，不少基層兒童才華洋溢，惟受經濟能力所限，未有機會發展，該會得到香港遊艇會慈善基金會捐助，資助10位兒童學習樂器，既可發展兒童空間，陶冶性情，又可減少誤入歧途。

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