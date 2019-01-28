聲稱已修補繞道又滲水　議員轟港府大話講不停

通車短短八日頻頻「塞爆」的中環及灣仔繞道再次爆發「水災」！本報上月獨家踢爆繞道隧道段內多處嚴重滲水，路政署事後言之鑿鑿指已即時跟進及完成灌漿等修補工作，確保不影響通車及行車安全。豈料言猶在耳，有工程人員前晚發現隧道段部分位置再次出現嚴重滲漏，地下水沿牆身、石壆流向路面，導致地面出現大面積「水氹」。本報記者昨晨再到繞道視察，發現經過一晚滲水，部分路段的地面仍有水漬。有立法會議員狠批港府「不停講大話」，明明通車前聲稱滲水問題已解決，質疑政府公信力，直指「我哋仲可以信政府幾多？」



從本報獲得的相片及影片可見，地下水不斷由隧道飾板下方的罅隙流到石壆及地面，其中一處石壆位表面有多條「水流」的痕迹，知情人士形容「啲水流得好快，流到去快線嗰到」，亦見慢線至快線三條行車線的路面均留有一大片水漬。當時有工程車輛停泊在路面，多名工程人員則在場研究滲水情況。



經過一晚滲漏，本報記者昨晨駕車重返繞道現場視察，發現隧道段北角往灣仔北西行線地面，尚有大片水漬未處理好。至昨午兩時，水漬才慢慢風乾，現場亦有數名工程人員於現場視察。



立法會議員郭家麒直指繞道隧道段再度滲水，反映政府已毫無公信力，直指其「大話講完一次又一次」，令市民對繞道的結構安全失信心，未能安心使用繞道。郭又指，現時已經「米已成炊」，或已太遲作出補救方案，建議政府倒不如開誠布公，如實向市民交代繞道結構安全問題，又認為政府應聘用第三方測量公司重新評估繞道狀況，「如果問題嚴重，不如停一陣處理好先再開(繞道)」。郭續指，政府多個大型基建項目均用市民血汗錢來興建，但卻頻頻出現失誤，令人感到氣憤及失望。



路政署回覆時證實，因部分排水管道出現阻塞，中環及灣仔繞道近灣仔P2路出口附近一段主幹道隧道西行方向，有部分隧道線糟及隧道頂部出現滲水，而隧道頂部亦有輕微滲水，經評估後確定情況不影響行車安全。



該署稱，在派員視察後，隨即安排承建商於27日下午臨時封閉涉事行車線進行緊急處理，並於30分鐘內清理去水位阻塞，所有路面積水已清理，行車線隨即重開。至於隧道頂部的輕微滲水，承建商會在晚間非繁忙時段再次封閉涉事路段進行修補工程。



運輸署表示，因進行一般保養檢查，繞道西行往灣仔(北)慢線會於今日凌晨一時至五時封閉，駕駛人士可使用東區走廊，告士打道前往灣仔(北)。