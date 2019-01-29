酒吧放蛇玩「揸波game」　女警指行動獲上司授權

警方去年中在尖沙咀一帶進行反黃賭毒行動，期間針對一間酒吧多次派員喬裝顧客「放蛇」，發現酒吧中人會安排泰籍女子陪坐，並會邀請客人「Let's play揸波game」，以「擲骰仔」形式來決定把臉放胸部、私處或「揸波」等。警方其後在酒吧中拘捕多人，其中一名女子被指是負責人，被控以5項管理賣淫場所罪，她日前否認控罪，案件今(29日)在九龍城法院續審，參與放蛇的女警供稱泰女將男同僚的臉壓向泰女的胸部，又被要求與泰女互揸胸部等。女警稱是獲上司授權參與遊戲搜證。



47歲被告嚴慧嫺，被控於去年5月6日至6月22日，在尖沙咀柯士甸道一商廈中的「新泰皇」酒吧管理賣淫場所。



控方傳召於去年6月22日參與行動的女警陶麗瑩作供，她指隨喬裝同僚一同進入涉案酒吧，並被安排入座。其後，有職員在一黑簾後帶了8個泰籍女子出來，並梅花間竹地坐於他們身旁，並有一疊兌換券放在枱面。其中一名泰籍女子表示，「Let's play揸波game」，陶與同僚均有參與遊戲。遊戲開始時，男同僚擲骰子擲到2時，一泰女子將男同僚的頭部壓向她的胸部；亦有同僚擲骰子後，只把兌換券交予泰女，泰女並以泰文表示多謝；有同僚擲到4時，泰女隨即揸男同僚的胸部，又要求男同僚揸她的胸部等。



陶表示當時只留意身處的枱，沒有留意其他枱客。辯方盤問時質疑陶有否獲授權參與這個遊戲，陶表示有，並指上司於行動前曾有訓示，指他們是協助放蛇行動搜證，並會牽涉一些色情活動，期間不可與16歲以下女子有身體接觸，亦不可誘使他人犯罪，搜證完成便可以停止一些可能不恰當的行為。



控方傳畢證人，案件被裁定表證成立，被告選擇不自辯。辯方結案陳詞時質疑案件沒有性行為元素出現，並指揸胸等不可算是提供性服務。辯方亦質疑警方若為搜證，為何要三番四次前往同一地點，並做同一樣的行為，每次並逗留數小時才離去，直指警方行動時乃使用公帑。裁判官最後將案件押後至明天裁決。