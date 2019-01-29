去年罪案逾5.4萬宗　1150持行街紙人士被捕

警方今日(29日)到立法會保安事務委員會交代去年香港整體治安情況。去年整體罪案有54,225宗，較前年減少1792宗，減幅3.2%，是1974年以來最低，暴力罪案8884宗，減少2.2%。



去年整體被捕人數有28,966人，減少4.6%，其中青少年被捕人數為2769人，增加1.4%。同於去年，1150名持行街紙人士被捕，較前年減少392人，即25%。



另外，去年有45名正規警務人員因涉及刑事及非刑事案件被捕，較前年的29人增加55%。警方指，警員被捕主要涉及個人原因，如貪心或不恰當性欲望，但指45人仍佔警隊人數非常少部分，現時難以評論警隊誠信工作是否有成效。



錄得升幅的罪案種類有詐騙、扒竊、勒索、虐兒及兇殺。其中兇殺有48宗，增加1倍，警方指是因為去年2月大埔公路巴士翻側導致19人死，涉事司機被控誤殺，餘下29宗大部分是因情侶及家人等糾紛引致，全數偵破。虐兒案則有893宗，增5.4%。



去年勒索案有635宗，增9.7%，因去年有新手法出現，騙徒電郵予受害人假稱已入侵其電腦進行勒索，有109宗，但僅一宗有實際損失。扒竊案有740宗，增8.5%，其中在港鐵發生的有136宗，增加28%，警方指隨香港鐵路網絡不斷擴展，已在鐵路警區增加人手。



詐騙案則有8372宗，增加1281宗，增18.1%。其中社交媒體騙案有2064宗，增加1001宗，增幅94%，損失款項共5億港元，增加2.5倍，大部分損失來自網上情緣騙案。網上商業騙案、電郵騙案均有上升。至於倫敦金騙案，案件數目有15宗，減少4宗，惟部分個案牽涉的受害人數目較多，總受害人人數有299人，升幅達8倍。另外，去年有105宗虐待動物案，較前年增31%。



三合會罪案有393宗，增85宗，即27.6%。嚴重毒品罪案有1399宗，減少9.9%，其中涉及可卡因及大麻的案件有上升，涉冰毒及K仔的案件下跌。至於檢獲毒品數量則有升幅，可卡因增1.7倍、冰毒增1.5倍。