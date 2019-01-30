年宵開鑼檔主各出奇謀　屠夫賣肉趕豬瘟陰霾

維園年宵今日(30日)正式開鑼，上午已有不少攤檔營業，雖然人流不多，但檔主仍落力叫賣。明年是豬年，現場有不少以豬為主題的乾貨店，其中由13名皇仁舊生組成的「豬site」最為吸睛，他們以一身「肌肉屠夫」造型示人，賣豬肉公仔等物品。



「豬site」攤主之一的姚同學表示，近期爆出非洲豬瘟，新年或無豬食，故想到在年宵賣「豬肉」，「希望大家有新鮮豬肉食」，又指同學們特意到豬肉店取經，設計一身屠夫造型，並購入豬肉勾，模仿得維肖維妙。林同學指明年已步入大學3年級，再無時間一起辦年宵攤位，故今年是最後機會，希望能賺30%。



桃花大王劉海濤則表示，今年天氣較暖，不少花農的桃花已在泥地裏開花，直言是「一花難求」。他表示，今年客戶預訂比以往增加50%，「我依家就得番咁多」，預料明日已可賣完全部桃花，今年會賺50%左右。



市民譚先生購入一盆價值438港元的年桔，他指早逛花市才能買到好貨，又指今年的花一般般，「桔無以前大」，亦有感價錢較以往貴幾十港元。他稍後會去選購桃花，笑言：「我都想行下桃花運吖嘛！」市民陳太則帶同女兒逛花市，她指幼稚園因流感全面停課，故能提早帶女兒逛花市，「冇乜人舒服好多」，又稱暫時未有看到有趣的貨品，故只買了風車。



另外，海關今早派員到各攤檔派發傳單，提醒攤主勿售賣侵權商品，海關版權及商標一般調查組指揮官譚佩英指，初步巡查後，暫時未發現有攤檔涉嫌侵權，如有懷疑個案會向版權持有人核實，海關亦會派幾十人到全港各區年宵巡查。根據《版權條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有侵犯版權物品，即屬違法，一經定罪，每件侵權物品最高可判罰款5萬港元及監禁4年。