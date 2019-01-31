政Whats噏：馮載祥馮興禮父子檔　爸潮過囝

仲有唔夠一個星期就係農曆新年，唔少年宵檔口都開始努力做生意，皇仁書院今年都有開檔，今日(31日)仲邀請咗兩位舊生，前立法會秘書長馮載祥、勞工及福利局局長政治助理馮興禮(Henry)兩父子出席撐場，Henry話今次係佢第一次和爸爸出席同一公開活動，之前雖然有喺公開場合撞到，但答應出席同一活動就係首次，不過原來唔止出席活動，兩父子咁多年連一齊行年宵都未試過，今日先係第一次咋！



Henry話細個時，爸爸公務非常繁忙，每年都係由媽咪帶佢去行年宵，但一問到行年宵多數會買啲咩，Henry就話唔會亂買嘢，佢媽咪買嘢畀佢都耍手擰頭話唔要，原來Henry話媽咪嘅品味同佢唔太相同，成日買衫畀佢都唔啱心水，所以不如慳返啲錢咁話。



但一講到爸爸，Henry大爆爸爸依家潮過佢，原來馮載祥近年學緊日文，佢話日文比較難學，要記好多嘢，可以幫助防止認知障礙症，所以依家成日喺屋企同老婆、仔仔講日文，可惜Henry話都冇人知佢講乜！馮載祥又話，為咗學日文經常都煲日劇同電影，睇住啲日文字幕對返啲音，唔經唔覺就睇咗好多，相比之下Henry就工作繁忙，冇咁多時間睇戲，結果佢爸爸咪仲潮過佢囉！