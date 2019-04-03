東方日報A1：病婦失救亡　家屬質疑伊院疏忽

公立醫院又爆醫療事故！一名八十歲老婦因心臟問題及肺部感染，年初進入伊利沙伯醫院醫治，一月二十九日於單人病房中被發現手握呼吸機喉管，其後死亡。病人兒子質疑醫護人員疏忽，沒及時發現病人呼吸管鬆脫、延誤施救的黃金時間，其母「死得好冤枉」，伊院卻稱，醫護人員收到呼吸喉管鬆脫警號已即往檢查，死者因肺炎及心臟停頓死亡。有醫療專業人員指出，呼吸機若有鬆脫會即時發出警號，召醫護人員施救，否則失去呼吸管供氧的病人三至五分鐘內會死亡，此個案令人感「奇怪」。病人家屬已向警方錄口供，要求進一步徹查死因，又促伊院詳細公布事發經過、醫護拯救時間等內情。



死者袁燕芬，家住九龍區，過去健康良好，去年十二月二十四日，因充血性心臟衰竭及肺部感染在伊利沙伯醫院求醫，治療後轉往療養院。今年一月十二日再因血含氧量下降重返伊院。一月二十一日，袁要以呼吸機輔助呼吸，並在呼吸科單人病房留醫。



一月二十九日早上十時，院方通知家屬其母已退燒，情況穩定。惟同日中午十二時，家屬再收到院方通知，指綁住其母親的左手手繩鬆脫，因而弄脫呼吸機喉管，病人最終失救死亡。家屬質疑，當時母親雙手被綁住(病人使用呼吸機，戴有護肢套減少身體大幅移動及觸碰醫療儀器)，根本難以弄脫喉管，反指醫護人員靠近時不小心弄掉喉管。



而且，喉管鬆脫會發出警報，醫護人員應能夠及時發現問題，盡早駁回喉管，其母便不致失救，「究竟等咗幾耐醫護先發現問題？」家屬批評，伊院回覆家屬時沒清楚交代，指死者因肺炎及心臟停頓死亡，隻字沒有提及呼吸機喉管鬆脫，質疑院方隱瞞事實，又質疑病房內的閉路電視為何沒有錄影功能，其母之死已陷死無對證。



衞生服務界選委醫療政策關注組發言人袁偉傑表示，事件令人「奇怪」，有多年護理經驗的袁解釋，呼吸機鬆脫後，會即時發出警號，讓醫護人員及時到場跟進。若喉管鬆脫而沒作修正，袁估計病人缺乏供氧，基本上三至五分鐘內會失救死亡。一般來說呼吸機的導管不會放近病人雙手附近，因為病人有機會不舒服而移動導管致鬆脫，前線醫護人員會每隔一小時檢查呼吸機運作，以及病人的健康情況。



伊利沙伯醫院則回覆，病人因心臟問題及肺部感染於一月十二日入院，及後需要呼吸機協助呼吸，情況危殆。在一月二十九日中午時分，病人的呼吸機發出警號，病房護士即時檢查病人情況，發現病人雙手護肢套未有除下，手握着呼吸機連接呼吸道的導管。院方發言人補充，病人一般戴上護肢套不是完全被綁住，雙手仍可有少許鬆動空間移動。院方續指，為保障病人私隱，病房內設立的閉路電視，僅作監察用途而不作任何錄影。



關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌估計，個案應會交死因裁判庭跟進，他質疑院方在兩小時前才稱病人情況穩定，後迅即轉壞，而呼吸機又曾發警號，醫護人員這段時間「有否監察病人的狀況呢？」至於閉路電視往後能否作錄影功能，亦值得醫管局檢視，以更好保障病人或醫護權益。