消防總隊目救人墮坡殉職　死因庭裁定死於意外

消防總隊目邱少明前年奉召到馬鞍山吊手岩附近，協助搜救一對行山情侶期間疑因墮坡殉職，死因裁判官今日(3日)裁定死者死於意外。死因裁判官建議，消防處可以向攀山拯救人員提供配備有霧燈的頭盔，以及更專業行山鞋，以便讓負責拯救的人員選擇，認為這不會在資源和運作上構成很大問題。



死因裁判官認為，兩名被困人士當日選擇的山澗並非一般行山路徑，該處非常陡峭，即使經驗豐富、有充足裝備的人士亦感困難，更遑論兩名經驗不足又沒有裝備的被困人士。裁判官認為該處已豎立告示，提醒行山人士前方是懸崖，不要前行，已非常清晰，毋須再展示額外標示。



裁判官指行山是很好的活動，若準備不足，選擇困難的路線，將會對行山人士本身和拯救人士構成危險，本案正是好例子，但代價實在太大。裁判官指消防員在艱難情況下仍然不放棄，最終造成傷亡，對消防員表達敬意，又稱讚死者家屬勇敢，聆訊期間一直堅持在庭旁聽，明白家屬需要一段時間才能平伏，祝福家屬身體健康，生活愉快。



死因裁判官認同消防處已盡力選用最適合的鞋以應付不同情況，而該些鞋亦符合歐盟標準，但裁判官看過死者當時穿着的鞋後，認為鞋底的紋不夠深，認為若鞋紋較深，遇上陡峭和濕滑環境時，可藉增加磨擦力令行動更便利，也不易滑倒，故消防處可向進行攀山拯救的人員提供專用攀山鞋，讓前線消防員選擇。



終年50歲的殉職消防總隊目邱少明，生前加入消防處30年，與妻子和當時6歲兒子同住紀律部隊宿舍；獲救的34歲男警員溫祖榮，現駐新界南總區警察機動部隊。