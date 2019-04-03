放寬海外醫生實習遭否決　病人組織批罔顧需要

醫護人手長期不足，惟醫務委員會否決放寬海外專科醫生在港的實習安排。代表病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌感到非常失望，指原有建議放寬考獲執業試、又已在公立醫院工作3年的海外專科醫生之實習期，正是鼓勵措施之一，現時否決此建議，等於未來醫生人手仍會持續不足，連稍為紓緩的建議也未能落實，批評醫生為保護業界利益而罔顧社會需要，感到極度憤怒。



有與會提出修訂在公院工作至3年的醫生成員認為，3年與5年的差別不大，何況醫生短缺問題已在社會討論得那麼迫切，看不到「企硬」5年的需要：「如果佢喺醫管局真係做得開心，做5年以上都唔會走啦！」



公共醫療醫生協會執委馬仲儀反駁，前線醫生一直釋出善意，支持海外醫生若考獲執業試後又在公立醫院工作5年可豁免實習期，相信有關做法有助救近火；早前醫學會亦曾推行較大型的調查諮詢業界，一致認為5年可接受，但稱3年根本無助公院救近火，因3年時間只是醫生剛負起更大的培訓責任，3年就走的海外醫生無助傳承。她強調在公院工作5年的訴求是得到醫學界廣泛認同的方案，若要將今次被否決的責任歸咎於醫學界並不公平。



立法會議員黃碧雲對醫委會決定感到失望及遺憾，強調現時公院醫生人手短缺是因為醫生培訓數目不多，以及私營醫療系統爭奪人手，有需要挽留人才和拆牆鬆綁以吸納海外優秀人才。黃批評醫委會以行業利益凌駕公眾利益，如同「本地西醫霸權」，才限制海外醫生來港執業，避免與本地醫生「爭食」，希望醫委會能重新審視是次決定。