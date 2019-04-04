疑犯LAN線上吊事件後　監警會到羈留室參觀

香港過去6年發生4宗疑犯在警署羈留室自殺身亡的案件，當中以九龍灣橋底姦劫案疑犯林永春被發現在秀茂坪警署羈留室內用電腦網絡線(LAN線)上吊身亡最轟動，死因庭陪審團提出多項改善建議。獨立監察警方處理投訴委員會主席梁定邦等多名委員今(4日)到北角警署，視察新羈留設施、相關人手和系統方面的編配。



監警會表示，兩年前已開始與警方及關注團體討論警署羈留設施，並分別於最近兩次季度聯席會議上，向警方跟進有關改善工作的進展狀況，今日參觀設施包括在羈留室加裝閉路電視、加裝透明強化纖維玻璃幕牆、防撞軟墊、電子巡查系統等，讓監警會委員親身了解羈留設施的最新狀況，有助委員日後在審核相關投訴時作出適當判斷。



資料顯示，另一名非禮案疑犯林繼偉2016年6月在北角警署羈留室上吊自殺案，死因庭去年6月完成研訊後，亦將警員涉嫌造假一事轉交律政司及警方跟進。林繼偉案死因研訊與今次林永春案一樣，揭露有警員疑未有定時巡倉卻在「流水簿」加簽造假，死因裁判官決定將警員涉嫌造假事件轉交律政司及警方作刑事調查。