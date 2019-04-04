半日制番禺會所華仁小學告別　師生笑聲歡送

灣仔番禺會所華仁小學告別半日制，屹立灣仔已五十六載的肇輝台校舍今晚舉行告別校園晚會，逾千名師生到場歡送。學校會提早放假展開搬遷工程，復活節後即本月23日搬到北角百福道新校舍，轉為全日制小學上課。



番禺會所華仁小學今晚放學後仍十分熱鬧，千名師生到場參與告別會，有同學在籃球場上打最後一場籃球，亦有同學在禮堂課室內拍照留念，校園回憶處處，同學們用歡笑聲送別校園。



校長陳岡表示學校正展開遷校工程，預計復活節後搬遷到北角百福道2號的新校舍上課。舊校舍現時有12個課室，共24班，搬遷至新校會有24個課室，屆時將半日制改為全日制。因附近多間學校擔心造成交通問題，故學校的課時會改為上午七時三十五分上學，至下午二時四十分放學。遷校初期會設兩星期適應期，按平日上下午班的運作模式，隨後就會統一新課時。



華仁小學過去多次搬校舍未果，陳岡形容如「新娘待嫁」，喜見終於成功遷校。他認為，因舊校舍場地有限，以往校隊訓練只能在下午班結束後才能進行訓練，搬校後空間更大能滿足學生體能訓練需求，而全日制亦可讓學生互相認識，增進互動交流。



楊淳稀及黃朗熙是3年班下午班的同學，對換校舍感到不捨。楊同學說，最喜愛學校的小花園角落，因可與同學在此閒談，他又感嘆即將要面對早睡早起的日子，擔心6點起身會「唔習慣」。



兒子就讀華仁小學2年班的黃太亦感到不捨、特意與兒子到校參加告別會，並親手製作炸豬手與同學分享，她認為全日制教學可給予兒子更多時間與同學相處，可增進友誼，對此感到期待。



另外，有報道指校長陳岡濫權，導致校內最少1成老師須尋求精神科治療。陳岡斥「有媒體需要咁樣先可以生存」，稱不會再發聲明回應指控，因「不值得擺咁多時間去處理唔係好建設性既嘢」。