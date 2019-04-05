網民熱話：孕婦要求優先登車遭拒　野蠻夫婦瘋狂投訴

在公共交通工具上遇上腹大便便的孕婦，很多時大家都樂意遷就，然而有人利用孕婦之名大耍特權，你又會如何處理？日前一名孕婦與丈夫等候屋苑穿梭巴士時，使用輪椅人士候車線，要求優先上車被車長拒絕後，竟到「站頭」投訴車長「玩針對」，更揚言會追究到底。網民狠批該對夫婦是「老鼠屎」，「影衰啲大肚婆！」



有網民在Facebook群組「西客之道 Hispitality Secret」發文，講述該對野蠻夫婦行徑。發文者指，當日早上排隊乘搭屋苑穿梭巴士時，一對夫婦無視排隊人龍，直接走到輪椅人士候車線。當巴士抵達，丈夫以「太太懷有9個月身孕」為由，要求車長予他們優先上車。惟車長眼見有不少人輪候，斷然拒絕。沒有獲得「優先權」的夫婦只好排隊上車。豈料上車之時，丈夫又要求車長將車身降低並把斜板放下，以便懷孕的太太上車。



原以為事件告一段落，惟有人竟「懷恨在心」，到達目的地後，到「站頭」投訴車長「針對」他們，更揚言去信平機會投訴。發文者指，隨後二人多次以電郵追問事件進度，又要求涉事車長道歉。



該夫婦的野蠻行為令不少網民咋舌，有人反問，「如果大肚都可以坐傷健位置，咁不如你試吓搭地鐵買特惠票？」「又嚟『一人大肚、萬人讓路』？！」有媽媽級網民亦不認同該對夫婦的做法，「我覺得孕婦大晒呢個『功能』只適用於自己屋企，出到街請守規矩」。



網民有話說：



Buster Go：基本上得兩種人可以「打尖」上車，就係輪椅同埋視障人士，大肚可以上車後搵位坐，所以都係要排隊



Ronnie Choi：大肚唔係大晒，當自己係皇帝王后啊？人哋讓畀你係人情！出街請守規！



Smokie Ng：大肚係傷殘咩？



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