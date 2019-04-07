我有正能量：抗癌舞台　身體力行表演鼓勵病友

對癌症病友而言，復發除了代表癌細胞再次來襲，身體將再次變得虛弱之外，更大的傷害其實是心靈上，由對新生活的憧憬跌入失望的深淵。不過，有過來人以行動說明，即使失望亦不可絕望，身體力行參與話劇表演，與其他病友一同演出各人的生命故事，宣揚以正能量面對癌症。



「今次好開心可以喺咁多人面前演出，同時都好緊張，希望到時演出成功。」採訪當日正值Eva和劇中其他演員和導演第一次為話劇綵排，精神奕奕的她按導演指示反覆說出每句台詞，難以令人聯想到她去年確診癌症復發，並於數月前才剛出院，「我依家日常生活完全無問題，即刻返嚟參與呢次表演，呢個故事係關於我哋幾個點樣抗癌，面對時心情點樣變化，希望其他病友睇到可以明白，其實唔關病定唔病事，只要有自信一樣可以好靚咁行上台。」



Eva解釋，自己在身體情況許可下，一直有到醫院做探訪，發現不少病友因病已變得封閉，「好多時身體唔算太唔舒服，反而係心理上覺得自己患咗所謂絕症而令自己唔舒服，咁就太唔值得啦，而對一啲癌症復發嘅病人，我想透過呢齣話劇同佢哋加油，因為我同另一位演員正正試過癌症復發。」



其實，Eva的抗癌故事的確有值得借鏡的地方，她於2007年患上甲狀腺癌，幾經辛苦接受治療後成功撐過「5年期」，生活回歸平靜，卻於10年後被檢驗出身體再次出現癌細胞，心情可謂急轉直下。



「治療後5年內係復發機會最大嘅時間，我哋成功過咗諗住真係完全好番啦，但係好多事係無得估嘅，知道（復發）當刻當然有唔開心，但係掉番轉諗，好彩有定期檢查，發現得早先有辦法醫，希望其他病友都好似我咁唔好諗復唔復發，正面面對，享受每一日就可以啦。」表演當日，Eva與劇團其他演員的演出精湛，令台下的觀眾看得如癡如醉，謝幕時更傳來一陣又一陣掌聲，正如Eva所言，真正做到生命影響生命。

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