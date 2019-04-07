石油氣小巴將停產　走回頭用柴油車勢加價

為改善空氣質素，早年政府資助業界轉用石油氣小巴。然而，因有廠商將停產石油氣小巴，未來或要轉回使用柴油小巴。小巴業人士估計，由於柴油小巴燃料價較石油氣貴，小巴無可避免要加價。有環保團體擔心，柴油小巴的粒子排放量較多，或會令微細懸浮粒子PM2.5等污染物增加，影響市民健康。



小巴代理商皇冠汽車有限公司表示，由於供應商的引擎生產線轉變及資源調配，裝配在豐田小巴的石油氣引擎將停止供應，而柴油豐田小巴不受影響。



汽車交通運輸業總工會(公共小巴分會)主任陳逢源稱，早已聽聞有關消息，正向運輸署了解。他表示，現時一升燃氣價格約為4港元，柴油則約6至7港元，加上油價浮動，若轉回柴油小巴，或需加價。



根據環保署資料，現時小巴法定廢氣排放標準為歐盟5期，柴油小巴粒子的排放量為每千瓦時30毫克，石油氣小巴則沒有粒子排放。健康空氣行動行政總裁馮建瑋擔心，若轉用柴油小巴，PM2.5及可吸入懸浮粒子PM10的濃度會增加，市民呼吸道疾病或加劇。他稱，雖然歐盟5期及歐盟6期柴油小巴在實驗室排放量較低，但使用後因損耗，排放量或會增加。



環保署表示，生產商停止石油氣小巴供港後若需轉用柴油小巴，預計會由歐盟6期柴油小巴替代，對路邊空氣質素影響需視乎換車速度，現時較難估計。