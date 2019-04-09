港人患食物敏感趨上升　濕疹者較一般人高4倍

從醫管局在使用過敏治療數字可推測，香港人患食物敏感數字有上升趨勢。今月7日至13日為世界過敏周2019，香港過敏協會表示，直系親屬、1歲以下患中至嚴重濕疹是患食物敏感的高危一族，當中從小患濕疹者比一般人患食物敏感更高3至4倍；而其實食物過敏可從小預防，惟香港社會對過敏意識不足，促請政府多管齊下增加社會過敏意識。



協會解釋，濕疹與食物過敏有相互關係，因濕疹患者皮膚表層失去應有的天然保護功能，若接觸到致敏源食物，身體會認為是外來物質並引致過敏反應。若初期治療不理想，更有機會引發哮喘及鼻敏感。要預防幼童食物敏感，協會建議可餵母乳至少4個月，在6個月大起開始餵不同固體食物，增加對不同食物抵抗力。協會澄清指，其實懷孕或餵母乳期間戒口無助預防幼兒食物敏感。



香港常見食物致敏源包括牛奶、雞蛋、花生、甲殻類海產。若家長想診斷子女是否對食物有敏感，可透過病史、皮膚點刺試驗、驗血及食物激發測試。此外，幼兒患食物敏感未必能清晰表達，家長需留意他們進食時的身體變化，表面反應包括出疹、口舌腫脹等，非表面如喉嚨痛、不斷喝水、喉嚨感到辛辣等。



古太的兒子確診嚴重花生過敏，外出進食、上學都要格外小心，惟港人對食物過敏意識低，連她去餐廳仔細問清食物成分都被當成「怪獸家長」。她亦要求學校教職員在兒子有需要時替他打俗稱「救命針」的腎上腺素自動注射器，惟職員以無足夠訓練及指引為由拒絕。



協會又稱，政府應多推廣食物敏感的認識，包括促請推動餐廳及航空公司設計無敏餐單、立法要求生產商在食物包裝警告所含的致敏源，推動學校制訂過敏性休克指引，及提供訓練予教職員。現時僅5間公立醫院治療成人及兒童過敏，協會建議政府增加相關醫療服務。