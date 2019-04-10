蒲台島再陷墳場島危機　居民山墳被業權人貼告示

鳥語花香的蒲台島又陷「骨灰島」危機。東方報業集團於一二年率先揭發有發展商欲將蒲台島變墳場島後，有關計劃一度被叫停，惟事件近日有新進展，墳場島有死灰復燃之勢。島上碼頭附近多個山墳上月底起被貼上告示，指土地業權人已向私營骨灰安置所發牌委員會申請牌照，委員會將於明天審議該申請。有島民批評政府未有主動跟進事件，直斥「到時變咗骨灰島就真係搵鬼嚟喇！」



蒲台島碼頭一帶山頭於一二年被揭發有人在島民的祖墳附近大量伐木及鋪上近千塊石屎板，疑建大型骨灰龕場。同年城市規劃委員會凍結島上發展三年，叫停發展計劃。持有相關地皮的發展商於該年入稟高院，要求法庭確認相關地皮建墓地並無違反批地條款。法庭於一七年裁定發展商敗訴。正當島民鬆一口氣之際，上月底上山掃墓時，驚覺逾百個祖墳被貼上告示，呼籲他們聯絡土地業權人商討日後安排。



島民羅先生反對有關發展，質疑發展商於島上非法建墳，最終會趕走旅客，更可能影響祖墳位置，炮轟政府辦事不力，一直未有執法，要求發展商清走違規建築物如石屎板等。



各界關注骨灰龕法案大聯盟召集人謝世傑指島上以岩石景觀聞名，同時是香港特有物種勞文氏樹蛙的棲息地之一，若大量興建墳墓，勢破壞島上的生態及自然景觀。



至於上述土地業權人代表鄧先生則向東網表示，已向發牌委員會提交申請興建私營骨灰安置所，強調有關發展「唔想郁到(固有)先人墳墓」。對於法庭裁定骨灰龕場違反批地條款的判決，他稱不知情，會再研究。而東網查閱土地登記冊，上述土地業權人自○七年起並無任何改變。



規劃署表示，最近並無接獲有關地點作骨灰龕場的投訴或規劃申請。該署會調查，倘有違例發展，會採取適當執管行動。