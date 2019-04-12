你要知：潑水節想玩得盡興　嚴守不能不知的4大守則

潑水節雖然是泰國節目，不過每年都有不少香港人會專程到當地，感覺其熱鬧氣氛，唔得閒去泰國？香港一樣有團體大搞潑水節活動，無論身處何地，水絕不亂潑，參加者務必遵守一些守則。今個周末就係潑水節，想玩得安全又開心，東網找來本身是香港土生土長「泰二代」兼「香港潑水節」主辦單位負責人Vita，為大家講解有咩要注要。



潑水節又稱宋干節（Songkran)，即泰國新年，是泰國一個非常重要的節日，家家戶戶一齊慶祝，當中最愛歡迎就是槍戰環節。但原來潑水節原意唔係潑水咁簡單？Vita說：「Songkran意思其實係淋水，唔係玩水，但可能翻譯時用咗潑水呢個字，令到人誤以為係玩水。」而淋水同潑水都有分別，淋水代表尊重，通常對着長輩及佛像都需要淋，如對象是朋友或後輩，就用水槍射水。



水戰時當然要準備一些配件及裝備，她建議要戴上護目鏡，記得不要射到別人臉上，盡量轉移到身體其他位置。另外，當地人亦會用爽身粉加水製作白泥，塗到其他人臉上，此舉意指「人緣好」，「有人想摸你塊面即係鍾意你，泰國人都鍾意畀人掂。」惟近年因為有人動作過於猖狂，不少人被借機「抽水」，泰國政府已禁止這傳統玩法。除了這些基本禮儀，過潑水節亦要遵守4大守則。



唔好摸人個頭



一般泰國人都不喜歡被摸頭，有不尊重的意思，如不小心觸犯守則又如何？「泰國人會好嬲，但見到你係外國人，加上新年期間不可以發脾氣，佢哋一般都會原諒你。」但亦需切記做到互相尊重。



穿衣別太性感



玩水衣着可以選用短衫短褲，但留意濕水後是否會透底及走光，加上泰國是一個較為保守的國家，穿衣不可太性感。她又稱，近年有不少遊客到當地玩，對於習俗未必清楚，「本身潑水節係泰國新年，唔係淨係玩水，着番啲深色衫冇咁易走光。」而過往太多人在潑水節期間跳太性感的舞蹈，當局亦全面禁止。



嚴禁飲酒



Vita坦言，香港比泰國玩得較健康，當地不少人酒後駕駛，造成很多意外發生，潑水節的死亡數字為全年最多，故新年期間禁止販賣酒精飲品，「但始終都有人會飲，容易有意外。」此外，有不少人會走到馬路上玩，有年輕人又着得性感，「飲到醉醉哋，有啲男仔又鍾意掂啲女仔，影響泰國形象。」所以大家到當地時，就要加倍留意。



勿使用高壓水槍



水戰期間人多擠迫，故千萬不要使用具「殺傷力」的高壓水槍，「最勁嘅水槍我聽過可以兩邊馬路互射，隔好遠都射到第二邊。」同時要注意水槍注入的一定要乾淨食水：「都唔想整到人哋有感染，污水入咗眼都驚會敏感。」