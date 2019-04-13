學生參加請願得學分　港大護理學院：全屬自願

政府修訂法例禁售電子煙及加熱煙，醫護界口徑一致支持，包括香港大學護理學院。有港大學生向東網透露，本月初接獲學院電郵通知，鼓勵參與今早(13日)於立法會舉行撐政府修例的請願行動，參與活動後可申報取PETSS活動學分，該學生質疑有「利誘」學生參加禁電子煙集會之嫌。



香港大學護理學院回應，禁售電子煙與加熱煙產品屬於公共健康議題，不牽涉政治立場。參與該活動的師生全屬自願性質，學院不會干預，老師亦曾向同學表明參與活動為表達意見，不應只以獲取PETSS學分為目標。



PETSS活動包括推廣健康、護理及義務工作、出席學術研討會、參與保護環境工作等，有助護理學院學生的學習和將來工作。港大本月初向護理系學生發電郵，希望支持及參與今日於立法會門外舉行的禁電子煙集會，促請立法會議員贊成政府修例，同時亦邀學生參與公聽會的公眾發言。電郵介紹2項活動詳情時，寫上各項涉1個學分的PETSS活動分數。有學生向東網稱，不少同學因成績關係參與集會。



東網記者今早到場了解，護理系陸同學表示，集會是自發性，覺得同學有獨立思考決定是否參與。另一護理系學生溫同學不覺得學校強迫學生參加，過往自己亦曾參與這些健康活動取得學分，他指參與活動後學生需自行向院校申報，才可獲取學分。