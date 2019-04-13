太陽能板壽命短回收價低　淪電子垃圾勢污染環境

政府推行上網電價政策，鼓勵市民使用太陽能板潔淨能源，截至今年2月底收到約2000宗申請，惟太陽能板背後暗藏環境隱憂。有環保組織指出，太陽能板壽命有限且回收價值低，處理不當有機會釋出重金屬造成環境污染，建議政府盡早擬訂處理太陽能板廢物的長期政策，妥善處理將來需面對的廢棄問題。



政府推動太陽能發電，香港環保科技專業人員總會根據政府2030氣候藍圖規劃推算，屆時太陽能的發電量每年達7.84億度，估計將會設59萬至238萬塊太陽能板，足以鋪滿3186至4773個大球場。然而，這些太陽能板的壽命有限，每塊只有15至20年使用期限，屆時這些太陽能板淪爲龐大的電子垃圾，必會對環境造成壓力。



太陽能板的主要成分為玻璃、塑膠、金屬邊框、矽晶和其他重金屬。若處理不當，玻璃碎片容易造成意外，而破裂的PV板受雨水侵蝕有機會釋出重金屬污染土地和地下水。若直接燃燒焚化，則會產生氟化物等有毒氣體。



總會會務主任崔世昌指出，目前政府及業界都缺乏相關指引妥善處理太陽能板廢物，一旦發生職安或污染，可能產生法律責任問題。太陽能板體積大又重，本地回收業者未必有相關能力和承載能力去處理，而回收玻璃、金屬支架及其他金屬原料利潤不高，難以抵銷清拆成本。目前鄰近地區已經禁止進口廢物，這些廢棄物最後或只有送往堆填區棄置。



崔建議政府盡早擬訂處理太陽能板廢物的長期政策，盡快為業界提供指引，協助業界提供培訓資源，從源頭減少意外發生，制訂扶持業界回收政策，並參考「四電一腦」推動太陽能板延長使用及轉贈政策，長遠應立法規管太陽能板的回收和處理，尤其針對非法棄置。