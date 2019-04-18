最難捱的45分鐘！店員狂數20蚊紙　全因港男要繳費？

不少人會到便利店繳付各項費用。惟近日有人竟丟出一大疊20元紙幣，繳付共1萬元的費用，店員大呻被玩殘，卻反遭網民諷刺其數得太慢？



有便利店職員投稿至Facebook專頁「西客之道 Hispitality Secret」講述事件，指有男客人將一疊錢直接丟在櫃枱上，直言要繳付1萬元的費用。惟他驚見枱上竟全是20元紙鈔，最少約500張，當場嚇呆。



當時有另一名職員直指便利店不是銀行，加上面額龐大，擔心會數錯或數漏，解釋便利店有權不接受。



惟該男客人開始不滿，斥謂︰「我夠知你哋呢度唔係銀行啦！我點X知呢度每疊幾多張呀？我要交費呀依家！數就數啦！九唔搭八！」店員無奈屈服。



約20分鐘後，該男客人顯得極不耐煩，最終與家人轉身離去，只留下外傭留在店內等候店員數錢。該店員直言擔心數錯數漏，仔細地核算達45分鐘之久，怒斥︰「未見過咁無恥嘅香港人！真係好嬲」。



貼文一出，有網民質疑店員無理取鬧︰「500張要數9個字？」、「我做餐廳10萬蚊生意，埋數咪要數到第2日開舖」。惟有網民則指摘男客人︰「唔好以為自己係客，就大X晒呼喝職員」、「最憎呢啲人」、「唔係數一次咁簡單，仲要double check」。

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