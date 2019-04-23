Dr.東：港大分析醫療數據　助中風患者降復發率

中風是香港高危致命疾病，醫學界除不停鑽研醫治療法，亦期望做好數據分析，以達預防與治療同步優化。醫管局成立的數據實驗室，提供病人健康紀錄、用藥、醫療費用等數據資料，有港大學者希望透過醫管局的數據資料，了解及分析香港中風病人的醫療流程，在毋須新技術且減少病人用藥費用的前提下，能夠改進現有治療以降低患者的復發率及致殘率。



醫管局早前成立的數據實驗室，本月起讓本地大學的六個團隊試驗研究醫療項目一年。香港大學經濟及工商管理學院創新及資訊管理學教授沈海鵬表示，數據應用是一項有趣的項目，能夠涵蓋商業、科技、醫療等領域。在商業上，他曾透過商業分析碩士課程，讓學生與機電工程署合作，通過數據分析一間醫院對製冷的需求，提出建議如何有效使用醫院的空調機，在滿足溫度需求前提下，大大降低電力的消耗。



醫療是一個重要的社會問題，與人類的健康和生活息息相關，沈海鵬形容醫管局成立數據實驗室，向外開放各醫院的醫療數據，是改善醫療技術的一個重大里程碑。他從二○○八年開始與北京天壇醫院的醫療團隊，利用醫療數據研究腦中風的治療及臨床管理，包括醫療診斷數據、病人用藥、醫療費用等，在醫療數據得以應用作為基礎。



沈海鵬介紹他曾參與研究內地四十間公立醫院、共四千八百名急性缺血性中風患者，在毋須新技術下改善醫院的技術措施，分析該批患者的相關數據，並跟進一年時間後提出醫療及管理意見。結果患者的復發率下降百分之二點七，致殘率亦下降百分之二，數據應用因此為中國以至世界在預防腦血管疾病上，開闢了一條新途徑。



沈海鵬說，除了研究香港的中風情況外，亦會透過數據觀察醫管局各間醫院的營運狀況，了解病人與醫護人手的互動關係，從中發現哪些醫院的運流程較優秀，哪些醫院有改善空間，提高醫療服務質素。



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