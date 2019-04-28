反修訂逃犯條例遊行　黎智英儼如總指揮

違法佔領行動(佔中)搞手、有「漢奸黎」之稱的壹傳媒黎智英仍然逍遙法外，可能做佔中指揮做上癮，今午(28日)他不但中途插隊參與反修訂《逃犯條例》遊行，更不停催促遊行人士行快一點，自己更超越隊頭，儼如遊行的總指揮。



佔中案被判囚8個月但獲緩刑2年的民主黨立法會前議員李永達，排在隊頭拉橫額，而黎智英及有「李漢奸」之稱的民主黨創黨主席李柱銘及工黨立法會前議員李卓人，在銅鑼灣中途插入遊行隊伍後，黎更不停催促領頭車及遊行人士向前行、行快點。



及後黎又指示李卓人叫領頭車駛快點，又衝前到車旁直接要求司機開快點，李卓人就不停和應，更行至隊頭拉橫額牽頭行，未幾黎智英更超越隊頭，黎之後通知李卓人，指龍尾還沒全部離開銅纙灣，要求隊伍加快。



在遊行隊頭到了修頓球場，被判囚16個月但緩刑2年的「佔中三子」之一的朱耀明、被判200小時服務令的學聯前常委張秀賢、因患腦瘤需進行手術而押後判刑的立法會議員陳淑莊，以及天主教香港教區榮休主教陳日君亦有現身。



此外，在遊行期間，有人舉起寫有香港獨立的旗幟，而香港樹仁大學學生會前會長、「佔中輔警」楊逸朗亦有參與遊行。