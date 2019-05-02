嚴打非法放債　警方「壁峰」拘11人

新界南總區刑事部，聯同沙田、荃灣及大嶼山警區人員，本周一(4月29日)至今日(5月2日)一連4日，進行代號「壁峰」的打擊非法放債行動，拘捕共11人。



人員經深入調查後採取拘捕行動，於全港多區拘捕8男3女本地人士(27至60歲)，各人分別涉嫌「以過高利率放債」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」及「違反放債人牌照條件」。被捕男女包括一間持牌財務公司的持牌人及5名職員，他們涉嫌與8宗於去年9月至今年4月期間，在新界南發生的高利貸或非法收債案件有關，當中涉及7名受害人及約28萬港元的債項。



警方調查顯示，被捕人涉嫌於欠債人或其親友的住所張貼收債字條、淋潑油漆及以電話或短訊滋擾或恐嚇，逼使欠債人清還債務。行動中，人員檢獲電腦主機、多部手提電話及銀行文件。所有被捕男女已獲准保釋候查，需於本月下旬向警方報到，行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。



警方呼籲市民，如有需要，應向銀行或信譽良好、同時持有有效放債人牌照的公司借貸，借貸簽約前亦要留意條款和細則。如有懷疑，應立即停止交易及向警方報案。



任何人如觸犯香港法例第163章《放債人條例》第24(1)條「以超過年息60%的實際利率貸出款項或要約貸出款項」，最高刑罰為罰款500萬港元及監禁10年。如觸犯香港法例第200章《刑事罪行條例》第24條「刑事恐嚇」，最高刑罰為監禁5年，而第60條「刑事毀壞」的罰則最高為監禁10年。