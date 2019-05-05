全部常規菜驗出殘留農藥　4檔口貼無效有機證書海關跟進

香港浸會大學香港有機資源中心去年9月至11月在港九新界共17個街市，收集60個蔬菜樣本，以檢驗蔬菜中的除害劑殘餘。當中有43個樣本被驗出含有除害劑殘餘，佔總樣本的71.7%。中心發現，所有內地常規和本地常規蔬菜樣本都被驗出含有受管制的除害劑殘餘。而內地有機菜亦有20%被驗出含除害劑殘餘，本地有機菜則未有超出標準。



測試亦發現有3個蔬菜樣本超出香港除害劑標準，分別是在楊屋道街市出售的內地常規菜心，含有的「敵百蟲」每公斤超標0.1倍，而於樂富街市出售本地自稱有機的莧菜，其「氯氰菊酯」每公斤超標1倍，至於士美非路街市的本地常規莧菜，其「敵百蟲」每公斤達到最高殘餘限量。



中心總監黄煥忠指出，單以歐盟標準計算就有35個蔬菜樣本被驗出超出歐盟除害劑最高殘留量，當中有2個本地認證的有機蔬菜樣本超出歐盟除害劑最高殘留量，中心已對有關農户「釘牌」，並予以調查為何其蔬菜含有農藥。至於其餘5個內地有機菜樣本中就有3個樣本驗出除害劑超標。



至於本地自稱有機菜方面，18個樣本有14個均超歐盟標準，而內地自稱有機菜的3個樣本則全部超標。



中心近期走訪香港17區132個街市，調查547戶菜檔，結果發現售賣有機菜的商販中，能出示有機認證的菜檔僅佔22個，聲稱有機菜檔則是37個。而灣仔、觀塘及西貢區共有14個聲稱售賣有機蔬菜檔口，但全部未能出示相關證書，情況最嚴重。中心指，曾在九龍城街市發現有菜檔展示無效的認證標誌，而尚德及九龍城街市亦有商販曾出示已被吊銷農場的過期證書，另在香港仔大道商戶亦有展示過期證書。中心懷疑該4個商戶觸犯條例，已將個案轉交海關跟進。



黃煥忠表示，雖然驗出超標的除害劑「氯氰菊酯」和「敵百蟲」對人體有害，但需要食大量才會有影響。他指出，現行法例未有監管有機菜，建議政府應加強監控及立法。中心提醒消費者烹調本地或內地認證有機菜，應以清水沖洗及浸泡不少於半小時，以除去除害劑殘餘。