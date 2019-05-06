民主派自行開會選主席　前內會主席料動議無效

立法會修訂《逃犯條例》法案委員會今(6日)以書面通過接納內務委員會指引，會議主持石禮謙已取消下午的會議，惟23名民主派立法會議員拒絕理會，下午堅持開會及選出正副主席，並通過不處理內會指引，及通過議員動議要求政府撤回修訂。內會前主席劉健議接受傳媒查詢時坦言，相信今午民主派會議所通過的任何決定或動議均屬無效。



她解釋，雖然《議事規則》沒有明文規定，會議必須有秘書處及法律顧問在場才可開會，但秘書處已通知會議改期，相信今午會議所通過的任何決定或動議均屬無效。惟她稱，秘書處透過書面方式諮詢委員會委員是否接納內會指引，未必符合《議事規則》規定。



至於今日全日未見蹤影的立法會秘書長陳維安，於傍晚透過秘書處發言人表示，秘書長知悉議員對秘書處的做法有不同意見，由於今早接獲23位議員的律師信，故秘書處現階段不宜作評論。發言人強調，雖然現在情況是前所未有，但秘書處仍然緊守崗位，向立法會提供獨立及專業的服務，對於有部分議員不斷批評秘書處，陳對此深表遺憾。



立法會主席梁君彥重申，內務委員會通過指引，行事方式正確，希望議員尊重議會規則。此外，梁又留意到有人呼籲滋擾立法會同事，直言有關行為應該停止，因為對事件無助，甚至有機會違法，政治爭拗應由政治場合解決，勿讓中立及專業的秘書處承受到無謂及不必要壓力。