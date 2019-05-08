海關「鐵錘」截3車　搗流動私煙倉檢值25萬貨

海關稅收及一般調查科人員，今日(8日)在全港各區，進行代號「鐵錘」的反私煙行動，分別在柴灣、青衣及將軍澳截查3輛私家車，搗破3個私煙流動儲存倉庫，檢獲9.4萬支懷疑未完稅香煙，市值約25萬港元，應課税值約17萬港元，拘捕3名涉案男子。



其中，關員於今午4時許，在青衣進行反私煙巡邏期間，發現一輛私家車有可疑，於是上前截查。據悉，當時私家車後座有多個紙袋，而每個袋內均放滿香煙，經初步調查後，關員在尾座及車尾箱，檢獲4.4萬支懷疑未完稅香煙，市值約11萬港元，應課稅值約8萬港元，私家車男司機被捕，正調查他在案件中的角色及其背景。另外，關員今日在柴灣及將軍澳，截查2輛可疑車輛，檢獲5萬支懷疑私煙，市值約14萬港元，應課税值約9萬港元，兩名男子被捕。



海關稅收及一般調查科高級督察陶詠芝表示，正調查3宗案件是否有關連，及背後有否集團操控，同時追查私煙來源及銷售去向。陶強調「鐵錘」行動仍在進行，不排除有更多人被捕。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬港元及監禁2年。

