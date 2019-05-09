選舉處失登記冊　陳帥夫指有員工應早知事件

選舉事務處(選舉處)早前被揭遺失2016年立法會選舉新界西葵青區偉盈票站的選民登記冊，隱瞞2年半無通報。葵青區議會今(9日)討論事件，當區區議員兼立法會議員麥美娟關注何時會公布調查結果、會否有人要為事件負責。區議員周偉雄質疑有關選舉完結後，是否無即時清點物資。區議員張慧晶關注事件當中有否涉瞞上騙下、涉事地點有否設閉路電視。



政制及內地事務局副局長陳帥夫指，涉事選區約400名選民曾改動資料，比例與一般情況脗合，當中八成以上證實是自己更改資料，會繼續聯絡餘下數十名選民。選舉處總選舉事務主任黃思文指，涉及的選民登記冊在選舉後應交到葵青長發邨社區中心，又指涉事票站的新登記選民數字，與其他票站相比，沒有特別高。



陳又指，事件令人遺憾，向受影響選民致歉，當局正調查為何遺失、為何管理層會不知道。他續說，選舉結束後，交收物資有員工指引，經研究後若發現涉失職或隱瞞等個人因素，會秉公辦理，他相信一定有員工在較早前已知道事件，有關方面一定會調查為何未有人及早上報，日後亦會研究要核實身份的相關名冊是否載有太多資料。



黃則表示，每次選舉，票站公布選舉結果後，票站主任將物資由個別票站搬去有關地區收集中心儲存，今次涉及的選民登記冊應交到葵青長發邨社區中心，一兩天後選舉處會派人到個別地區收回物資，放在貨倉儲存，根據條例，包括選票的選舉文件會在選舉後在6個月內銷毀，不過，執法機關不止一次索取有關選民登記冊資料，選舉處職員在各地點找有關資料，均找不到涉事登記冊。



麥美娟問到有涉及票站的選民投票時，職員稱該選民已投票。黃承認選舉當日確有投訴個案，涉及有選民否認自己已經投票的紀錄。



此外，麥聯同9名當區街坊在會前向陳帥夫交請願信，批評選舉處隱瞞遺失選民登記冊事件離譜。民主黨4人亦向陳帥夫遞信，批評私隱外洩，認為政府在事件責無旁貸。