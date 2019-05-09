港大民主牆貼慶祝炸館反華標語　內地生批思想偏激

昨日(8日)是美軍轟炸中國駐南斯拉夫大使館事件20周年，網上流傳香港大學民主牆出現「慶祝美軍炮打中國駐南使館20周年」標語的照片，引發熱議；有港大內地生批評標語內容不當，令人反感，損害港大形象，標語其後被迅速移除。至今日(9日)下午，再有學生把相關標語截圖再貼上民主牆，指不管甚麼立場，都不應為戰爭辯護。



港大內地生張同學表示，在本周二(7日)途經民主牆時，看到有關標語，直言大使館被炸不應被開玩笑，有關標語令人反感，她翌日再途經民主牆時，已不見相關標語，相信已被大學移除。另一內地生楊同學稱，事件在港大內地生群組熱烈討論，不少內地生都覺得反感，認為貼標語者思想偏激。



1999年5月8日，美國領導的北約聯軍於科索沃戰爭期間，誤炸中國駐南斯拉夫大使館，3名中國記者遇難，數十人受傷。事件觸發中國多地的反美示威，有人焚燒美國國旗及破壞美國駐華使館，中美關係一度陷入低谷。



香港大學發言人稱不會容忍並強烈譴責校園内任何主張仇恨的言論，以及利用民主牆散播此類言論。而民主牆上此仇恨言論張貼已在很短時間內被移除了。