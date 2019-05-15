政府擬申放寬將軍澳建公屋地積比　區議員轟霸王硬上弓

房委會早前擬於將軍澳4幅綠化地即昭信路以南、將軍澳影業路西北方、魷魚灣村以西，以及百勝角電影城以東，建公營房屋，料提供約7600個單位，政府近日擬申請放寬地積比率至最多7倍，可提供單位料增至8170個，新增人口達2.3萬人。西貢區議會今(15日)召開特別會議討論項目，多位區議員擔心區內交通擠塞及社區設施配套不足問題愈來愈嚴重，批評政府霸王硬上弓，規劃錯配。最後會上一致通過臨時動議，反對項目。



西貢區議員方國珊表示，首批將軍澳居民願意做開荒牛，但政府過去10年承諾興建的社區及交通配套遲未落實，令民怨沸騰。她稱，當區車輛往來西貢及將軍澳只可行影業路或坑口道，但現時繁忙時間清水灣影業路迴旋處已倒塞到清水灣道，又指百勝角電影城以東該區配套方面嚴重不足，港鐵班次繁忙時間每班達7分鐘，2班接駁巴士，加上百勝角消防處紀律部隊宿舍正動工及規劃中的中醫醫院，交通勢未能負荷，建議政府在該迴旋處前增開通道往清水灣道或九龍區。



立法會議員兼區議員范國威表示，此項目有其他替代方案如棕地及其他閒置會所可建公營房屋，而現時方案對都未顧及舊居民。區議員溫悅昌表示政府霸王硬上弓，建插針樓對居民十分不公。



奧雅納工程顧問陳兆源表示，在影業路至清水灣連接路的坡度為14.3%，未能符合10%的規定，至於有區議員建議收回該處的私地，尚要研究。另外，運輸署亦打算把常寧路及寶寧路迴旋處改為交通燈控制的地面路口，紓緩交通問題。受發展影響，施工範圍內有約4643棵及48棵樹木需要被砍伐或移植。



另外，房屋署總建築師蔡詩敏表示，會在昭信路項目建一所長宿鄰舍中心，增30%車位，及增地面行人過路設施，以連接銀澳路及坑口站。



團體專業動力會前請願，批評房屋署在未詳細交代交通及社區配套規劃下便貿然提高地積比，批評署方「博大霧」，要求政府先解決區內配套不足，包括體育館、公營街市等。