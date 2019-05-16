接連爆出Model S自焚事故　Tesla升級電池軟體

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）旗下電動車Model S，近期在上海及香港捲入自焚事故，引起安全疑慮。Tesla周四（16日）表示，公司將升級Model S及Model X電池軟件，並指仍在調查自焚起因。



Tesla在聲明中指：「在公司繼續調查事件起因之際，為謹慎起見，即日起會主動透過無線更新軟體技術（OTA），為Model S 及Model X型號更新車輛充電及發熱調控系統，進一步保護車輛電池及延續其壽命。」



在周日（12日），一輛Model S在香港新蒲崗廣場停車場自焚，並一度傳出多次爆炸聲。Tesla表示，已與當局調查事故，暫時只發現車輛的少數電池模組受影響，電池組大多未有受損。



由2013年起，全球至少14宗Tesla起火個案，在中國至少發生4宗自焚。在上月底，一輛Model S在沒有充電的情況下，於上海徐匯區地下停車場突然自焚爆炸，火勢波及車旁私家車，樓上住戶需緊急疏散。



香港Tesla發聲明指，在早前的電動車起火事故後，已派人到現場提供支援並了解起因，未有人受事故影響，目前正配合相關部門調查事件。電池專家團隊透過分析數據深入調查事故成因，初步發現事故中涉及小部分電池組件受到影響，大部分電池未有損壞。



聲明又指，Tesla的電池是以尖端科技生產，從過往的分析顯示，一般起火蔓延速度緩慢及會向車廂外散熱，並會提醒車內人士，讓他們有足夠時間作出反應。Tesla強調非常重視客戶安全，若發現任何問題，定必作出改進。