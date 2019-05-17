探射燈：食署執法不力　外賣店偷雞設堂食

食物製造廠「偷雞」經營堂食情況普遍。近年街市及商場轉型美食廣場，惟東網發現，不少食店持有食物製造廠牌照，只容許提供外賣，卻在店內、外擺設枱櫈，涉違規提供堂食。法律界人士指即使食店使用即棄餐具，或桌子放店外亦可能被控無牌經營，有立法會議員直斥食環署監管不力，擔心引起食物及消防安全，促加強執法。



觀塘一個商場地下打造成美食廣場，不少食店面積不多，幾乎每間食店都在門外另加用餐位置，部分桌上放置餐牌及餐具。有西餐廳及車仔麵則以可再用的餐具款客；又有茶水檔租用相連舖位，其中一舖擺滿招呼食客的枱櫈。不過，據食環署網頁資料，至少3間食店只持有食物製造廠牌照，牌照條件只容許配製食物出售，供人在店外進食。



該商場曾於2016年被揭有食店違法提供堂食；此類違規經營在近年不少轉型街市亦屢見不鮮。天水圍有屋邨街市去年裝修成食街，惟至少2店涉違規提供堂食，其中提供東南亞麵食店內設置高身桌椅；另一間主打車仔麵的食店，店外有加設的長枱及圓櫈供客用膳。



馬鞍山有屋邨街市去年翻新，其中一排舖位改裝食街，惟多間小食店只持食物製造廠牌照，多使用即棄餐具，小店外設有凸出闊約半呎的長板，旁邊有椅子。



立法會議員柯創盛表示，食店違規經營是不可接受，他指目前食物製造廠牌照在食物安全規管及消防要求上，相對較食肆為少，食店「偷雞」經營難以保障食客安全。



食環署發言人表示，由去年至今年4月，上述觀塘的商場共錄得24宗無牌經營食物業檢控，天水圍屋邨街市有2宗，馬鞍山屋邨街市則有82宗。



天水圍的街市內東南亞麵食店負責人聲稱，店內只提供即棄餐具，桌椅是供職員休息用，亦指有食客「等朋友」時會帶同從其他食肆購入的食物到其店內進食。惟他承認知道不應放置椅子，強調之後會收回。其餘涉事食店均未有回應。

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