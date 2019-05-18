Dr.東：掌握心跳指標恒常跑步　可消脂減重降三高

近年愈來愈多港人愛上跑步，出汗減壓之餘還可以提升心肺功能、維持筋骨靈活度以及鍛煉平衡能力等；不過，有心臟專科醫生表示，要達到健身、減脂減重的效果，跑步時應維持一定心率，並應每日持續跑步半小時，市民可通過既定方程式了解自己參加運動的健康心跳指標，從而有效運動，並透過體重控制有效降低三高(高血壓、高血脂以及高血糖)。



心臟專科學院會員張玲玲醫生表示，根據國際指引，跑步等恒常性運動能維持身體健康，建議每周運動一百五十分鐘最合適，以一周五天計算，即每天三十分鐘的恒常性運動就可。另有研究指出，減重若達百分之二，該名人士的血壓、血脂以及血糖可望改善五成至七成，而高血壓者若能減重五公斤，血壓表現更可降低五毫米水銀柱(mmHg，血壓度量單位)。



一般人靜止時的正常心跳約為每分鐘六十下至一百下，張表示，心跳過快或過慢都是心律不正的表現，但年輕人或身體較好者正常心跳在每分鐘五十下左右亦算正常，若低於每分鐘四十下則屬病態，應向醫生求助，一般人運動時每分鐘心跳可達約一百卅下，超過一百五十下便有機會屬於病態。



監控心率是提升做運動成效的重要一環。張指出，根據年齡可劃分參加不同運動所需達到的目標心跳，這也有方程式可計算。首先用二百二十減去年齡，便可得出最高心跳率，假如運動者年齡為四十歲，最高心率便是二百二十減四十，即一百八十，意思是做運動時每分鐘心跳不應超過一百八十下，否則即屬過度劇烈運動，有損心臟健康。



知道個人最高心率指標後，便可計算運動時的目標心跳。張指出，一般而言，達到最高心跳率的五至六成，便是運動時心臟最為舒適的區間，能夠提高心臟健康，亦適用於心臟病人；最佳的消脂減重心跳是最高心跳率的六成至七成，可有效作體重控制；達到最高心跳率的七成至八成，則已進入帶氧運動區，有助提高心肺功能；若達到最高心跳率的八成至九成則為缺氧運動區，一般用以訓練運動員耐力。以最高心跳率為每分鐘一百八十下為例，運動時應把心跳維持在每分鐘一百零八下至一百廿六下區間，消脂減重效果最理想。



坊間有不少智能運動手錶聲稱具備監測心跳的功能，張指出，相關產品多是運用光學原理，通過測量血液流經過皮膚表面時的變化來監測，但數據會受運動者是否出汗等皮膚狀態、跑步時光線等環境因素影響，故智能運動手錶測量結果未必百分百準確，僅供參考。而且，部分人士會對心跳監測結果過度緊張，反而增加心理負荷，張建議運動者根據自身需求，決定是否使用智能運動手錶，若在運動時身體出現不適，亦應盡早求醫。



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