我有正能量：作育英才　教基層兒童貼地英語

香港貧富差距愈見嚴重，有調查發現近90%基層兒童成長於匱乏生活，經濟條件僅能應付每日3餐，未能負擔功課輔導班、興趣班，甚至基本社交生活，部分學童英語水平未能趕上學習進度。眼見情況嚴峻，有機構為24名基層兒童舉辦10堂「貼地式英語閱讀計劃課程」，帶領他們融入英語學習世界。



來到課程的最後1堂，學生和家長來到香港遊艇會。義工以1對2至3的小組形式，與小朋友一同閱讀兒童英文繪本《愛心樹》（The Giving Tree），書本的故事、文字和圖案都十分簡單易懂，帶出施比受更快樂的道理。場內有一棵以顏色紙製成的「愛心樹」，每名小朋友均獲發顏色紙，他們雀躍地設計自己獨特的蘋果，寫上個人化的字句，貼在「樹」上。



一輪玩樂過後，義工和小朋友一同完成簡單的工作紙，重溫書中學習到的內容和生字。為加強記憶，義工更設計了緊張刺激的Bingo環節。場中心的小義工大聲朗讀多個故事中出現過的生字，小朋友鬥快從Bingo紙把生字找出來，連成一線即可獲獎。大家先是聚精會神地盯着工作紙，至遊戲中段場內叫聲始起彼落，大家踴躍舉手，爭奪獎品，義工們亦相當投入，大力拍手。



就讀3年級的孖生姊妹馮穎霖和馮依霖自小父母離異，由母親肖玲莉一力撫養。肖指姊妹英語成績較差，平時默書只有10幾分，惟自己不諳英語，難以提供協助。肖指2人參加計劃後進步很大，現時她們一放學便大叫「媽咪」，嚷着考到好成績，近期默書成績更有70分或以上。姐姐穎霖坦言最喜歡講故事和玩Bingo的環節；妹妹依霖則指第1堂看見外籍導師很怯慌，如今十分享受參加課堂。



計劃由香港遊艇會慈善基金會與陳校長免費補習天地合辦，基金會負責擬定10堂課的主題及內容、教材及教具，並招募會內約40名外籍義工。負責擬定課程內容的義工李嘉賢（Wendy）指，計劃初期小朋友都十分害羞，不敢說話，一味全神貫注做工作紙，十分着緊生字有沒有串錯或寫歪。Wendy卻說：「工作紙做唔晒唔緊要㗎，不如我哋傾下偈吖。」成功緩和緊張氣氛。她指，計劃不是純粹教授英文生字和文法，最重要是希望他們感受書本所帶出的道德課題，如愛、誠信等。



致力為弱勢學童提供免費學習支援的陳葒指，今次計劃的主要對象為6至8歲的初小學生。他指這階段的學童開始要面對英語難關，惟家庭因經濟條件所限，難以負擔補習費用。計劃以「貼地」為題，一是希望學習模式貼近生活，二為大部分義工的母語均為英語，讓小朋友融入英語的語境。陳亦希望活動拓闊基層兒童的眼界，完成結業禮後，義工帶領學童參觀香港遊艇會，認識帆船及賽艇等水上活動。

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