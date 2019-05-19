南區老友記注意！明起免費驗眼　料2.5萬人受惠

各類眼疾風險隨年齡增長而上升，南區區議會透過政府「社區重點項目計劃」的1億港元撥款，與港大合作開展為期5年的眼科檢查計劃，為當區所有50歲或以上居民提供一次性的免費驗眼服務，除了驗近視、遠視、散光及老花，亦會有白內障、青光眼及黃斑檢查，預料有2.5萬名南區居民受惠，計劃明日(20日)起接受登記。



有份參與計劃的港大眼科學系臨床助理教授郭思瑋醫生今(19日)表示，常見眼疾包括白內障、青光眼、黃斑點疾病、糖尿上眼等，多發於50歲或以上人士。上述計劃的參加者會先進行基本身體檢查，量度血壓及身體質量指數等，然後由專業視光師進行視力屈光檢查，並由眼科專科醫生進行多項詳細眼睛掃描，包括白內障、青光眼、視網膜及黃斑檢查。如有需要，參加者會有轉介信自行選擇到公營或私營醫療機構跟進病情。



勿以為眼睛無病無痛就忽視潛在的眼疾問題，今年67歲的張婆婆1996年因劇烈頭痛到急症室求醫，由於當時視力及雙眼無事，所以並無為意，但結果一併檢查時發現她左眼患上急性青光眼，令她大感驚訝。她於6年前覆診，更確診青光眼併發角膜水腫，雙眼更患白內障，要同時進行換角膜及白內障手術，目前左眼視力較差。作為過來人，她呼籲市民及早驗眼找出潛在眼疾，保障視力健康。



港大於計劃開展前已率先試行檢查，發現不少南區居民有眼疾，主要是白內障，大約10%個案需轉介予醫生跟進，以長者為主。南區居民明日起可透過網上、親身或電話預約登記免費眼科檢查，檢查當日只要攜帶半年內有效的住址證明及身份證明文件便可。市民可致電： 25510113 查詢詳情。